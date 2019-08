Guasto al pullman dell’ATM, pendolari molisani fermi un’ora sulla Prenestrina

Non c’è pace per i pendolari molisani. Il pullman dell’Atm partito questa mattina, sabato 3 agosto 2019, poco dopo le 11,30 dalla stazione Tiburtina di Roma è rimasto fermo per poco più di un’ora, a causa di un guasto, sulla Prenestrina.

I passeggeri sono stati fatti scendere in attesa di un autobus sostitutivo per fare rientro in Molise.

Un nuovo disservizio che arriva in un caldo sabato di agosto, dove chi doveva far rientro in città, è stato costretto, anche questa volta, a fare i conti con attese e ritardi.