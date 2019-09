A fuoco un tetto di un palazzo in ristrutturazione a via Mosca. Una nube nera avvolge il quartiere. Paura tra i residenti

Tanta paura in via Mosca a Campobasso, dove poco dopo le 14 di oggi, lunedì 16 settembre 2019, si è sviluppato un incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che ha iniziato, sin da subito, alle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Una nube nera si è sollevata dal tetto, invadendo le abitazioni circostanti. Via Mosca è una traversa di via IV Novembre, poco dopo la sede del Consiglio regionale del Molise.

Nei mesi scorsi, lo stesso stabile, sempre durante la fase di ristrutturazione, subì degli allagamenti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI