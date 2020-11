Covid-19, in Molise 72 nuovi contagi su 616 tamponi. 61 ricoverati in Malattie Infettive, 10 in Terapia Intensiva

Su 616 tamponi processati sono 72 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, lunedì 23 novembre 2020, che conta anche un nuovo decesso. Si tratta di una uomo di 90 anni di Campobasso, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2.509: 1468 in provincia di Campobasso e 1.025 in provincia di Isernia. 16 quelli relativi ad altre regioni.

Otto i nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, rispettivamente si tratta di due persone di Campobasso, una di Gallo Matese, tre di Termoli, una di Isernia e una di Monteroduni. Dal medesimo reparto sono state tre le persone dimesse nelle ultime ore.

In totale a Malattie Infettive ci sono 61 ricoverati, 10 quelli in Terapia Intensiva.