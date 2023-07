Cede una scalinata, turista tedesca intrappolata con la gamba tra le macerie: arriva l’elisoccorso

Stava facendo una passeggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, una parte della vecchia scalinata in cemento in prossimità di una idrovora dismessa del Consorzio di Bonifica tra Petacciato e Montenero le è franata addosso. La donna, una turista tedesca, è rimasta intrappolata con una gamba tra le macerie. Necessario e immediato l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco di Termoli che ha prontamente liberato la donna.

L’pisodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 luglio. La turista è stata soccorsa prima dal 118 Molise e poi dal 115. Viste le condizioni, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla all’ospedale di Pescara. L’elicottero è atterrato sulla Statale 16 nella zona tra Montenero e Petacciato paralizzando il traffico particolarmente intenso nel fine settimana di metà luglio.