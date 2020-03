Coronavirus, in Molise salgono a 132 i contagiati

Nelle ultime ore ancora 7 contagi da Covid-19 in Molise. Le persone che hanno contratto la malattia, come mostrano i dati diffusi dall’Asrem, sono in totale 132.

114 fanno parte della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia. 9, invece, le persone che fanno parte di altre regioni.

In totale sono 953 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza.

Al momento nove restano le persone ricoverate in rianimazione, ma per alcuni le condizioni sono in miglioramento. 17, invece, il numero dei pazienti ricoverati in malattie infettive.

Ma arrivano anche le buone notizie. Dopo i tre pazienti estubati di ieri, due pazienti ricoverati in malattie infettive, questa mattina 29 marzo, sono state dimessi.

72 sono poi le persone asintomatiche isolate a domicilio. 15 in totale gli asintomatici positivi dimessi.

3 in totale i pazienti definitivamente guariti.

Al Neuromed di Pozzilli sono sempre 9 le persone positive ricoverate. Fermi a 9 i decessi.

Al momento, inoltre, 241 sono le persone attualmente in isolamento. 174 in osservazione.