Covid, ancora numeri in aumento: in Molise 116 nuovi positivi. 5 ricoveri e 6 persone in Terapia intensiva

Non frena la corsa del contagio. In Italia e anche in Molise dove oggi, giovedì 29 ottobre 2020, su 778 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 116.

Altri cinque i nuovi ricoveri in ospedale, nel reparto di Malattie infettive, mentre un paziente è stato traferito in Terapia intensiva.

Riassumendo, il numero totale dei contagiati in regione è 902, 24 le persone in ospedale – 18 in malattie infettive e 6 in Terapia Intensiva.

A pesare sui numeri di oggi divulgati nel consueto bollettino Asrem sono i contagi avvenuti nella casa di riposo di Vinchiaturo e quelli riscontrati nel carcere di Larino.

I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio regionale: 1 a Bagnoli del Trigno, 4 a Bojano, 1 Campodipietra, 14 a Campobasso 2 a Cantalupo, 2 a Carovilli, 1 a Castelpetroso, 1 a Carpinone, 2 a Casacalenda, 1 a Casalciprano, 1 a Castelpetroso, 1 a Castropignano, 3 a Cerro al Volturno, 1 a Colletorto, 1 a Frosolone, 2 a Ferrazzano, 3 a Isernia, 1 a Jelsi, 17 Larino (Carcere), 1 a Larino, 2 a Macchia D’Isernia, 1 a Macchiavalfortore, 1 a Montaquila, 1 a Palata, 12 a Riccia, 2 a Ripalimosani, 1 a Rocchetta al Volturno, 1 a San Martino in Pensilis, 1 a Sant’Elia a Pianisi, 1 a Sesto Campano, 5 a Termoli, 26 a Vinchiaturo (casa di riposo) e altri 3 sempre a Vinchiaturo.