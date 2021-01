Covid, ancora tre decessi e +68 positivi: il bollettino di oggi

Su 787 tamponi processati sono 68 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021. Tre i decessi nella giornata odierna col totale delle vittime da Covid che sale a 205.

Si tratta di un 79enne di Campobasso ricoverato in Malattie Infettive, una donna di 74 anni di Campobasso e un 71enne di Sant’Elia a Pianisi, entrambi in Terapia Intensiva.

32 i guariti nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1.558: 1.080 in provincia di Campobasso e 476 in provincia di Isernia. Due quelli relativi ad altre regioni.

Nelle ultime 24 ore anche un nuovo ricovero, un paziente dimesso e un trasferimento in rianimazione. In Malattie Infettive sono attualmente ricoverati 55 pazienti, 8 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 63 persone attualmente ricoverate per Covid.