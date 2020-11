Covid, cinque decessi e 149 nuovi positivi. In 169 guariscono ma Terapia Intensiva al limite

Su 1280 tamponi processati sono 149 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre 2020, che conta anche 5 nuovi decessi.

Si tratta di una donna di 90 anni di Bojano, una di 80 anni di Vastogirardi, un uomo di 82 anni di Campobasso e un altro uomo di 87 anni di Civitanova del Sannio, tutti ricoverati in Malattie Infettive. Deceduta, inoltre, anche una donna di 60 anni dell’isola di Capo Rizzuto ricoverata in Terapia Intensiva.



Gli attualmente positivi in Molise sono 2651: 1529 in provincia di Campobasso e 1108 in provincia di Isernia. 14 quelli relativi ad altre regioni.

169 il numero dei guariti, mentre 7 è quello dei nuovi ricoveri: 6 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva, dove pure è stato trasferito un paziente di Termoli già ricoverato in Malattie Infettive.



4 i dimessi da quest’ultimo reparto.



In totale a Malattie Infettive ci sono 59 ricoverati, 12 quelli in Terapia Intensiva.

I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 4 ad Agnone, 3 a Bojano, 37 a Campobasso, 1 a Campodipietra, 1 a Campomarino, 3 a Capracotta,8 a Castel del Giudice, 3 a Cercemaggiore, 1 a Colle d’Anchise, 1 a Forlì del Sannio, 3 a Fornelli, 2 a Guglionesi, 10 a Isernia, 2 a Larino,1 a Macchia d’Isernia, 2 a Macchiagodena, 1 a Matrice, 6 a Mirabello Sannitico, 2 a Montagano, 9 a Montaquila,1 a Montefalcone nel Sannio, 5 a Montenero di Bisaccia,1 a Montenero Val Cocchiara, 1 a Monteroduni, 1 a Palata, 1 a Pescolanciano, 1 a Pietracatella, 2 a Pozzilli, 2 a Riccia, 2 a San Giacomo degli Schiavoni, 3 a San Martino in P., 2 Santa Croce di Magliano, 3 a Sant’Agapito, 1 a Sant’Angelo del Pesco, 1 a Sant’Angelo Lodigiano, 2 a Sessano del Molise, 1 a Sesto Campano, 13 a Termoli, 1 a Vastogirardi e 5 Venafro.