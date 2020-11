Giornata di interrogazioni e interpellanze per il Consiglio Regionale

Si è conclusa poche ore fa una riunione del consiglio regionale interamente dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze. Dal comunicato stampa possiamo conoscere gli argomenti trattati, elenchiamo di seguito gli atti rogatori svolti a cui ha dato risposta per la Giunta regionale l ’Assessore Quintino Pallante. Per ogni argomento riportiamo i nomi dei consiglieri che hanno chiesto chiarimenti in merito.

Stato di programmazione e gestione della possibile emergenza dall’ASREM e dalla Regione Molise. (Fanelli e Facciolla)

Metanodotto Larino Chieti – Area demanial e d’uso civico bosco Corundoli (Greco e Primiani) .

Sovvenzioni a fondo perduto alla PMI sospese o con grave calo del fatturato e agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva (Fontana, Greco, Primiani, Manzo e De Chirico)

Servizio 118 – Copertura territoriale dei punti di intervento – chiarimenti . (Fontana, Greco e Primiani)

Disponibilità vaccini antinfluenzali”. (Primiani, Manzo, Nola, De Chirico, Fontana e Greco)

Cooperazione Territoriale Europea (CTE) stato dell’arte in Regione Molise. (Fanelli e Facciolla)

Utilizzo fondi LEA per prestazione in favore dei disturbi dello spettro autistico. (Fanelli e Facciolla)

Situazione idrica degli invasi di Occhito, del Liscione e di Arcichiaro. (Fanelli e Facciolla)