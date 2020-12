Covid, in Molise continua la corsa del virus: altri due decessi e +176 positivi. Ancora 3 ricoveri e solo 2 i guariti

Su 1368 tamponi processati sono 176 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, giovedì 3 dicembre 2020, che conta anche 2 nuovi decessi che fanno salire a 129 le vittime di Covid in regione.



Si tratta di due persone ricoverate in Malattie infettive: una donna di 87 anni di Scapoli e una 75enne di Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2661: 1533 in provincia di Campobasso e 1113 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

2, invece, i guariti nella giornata di oggi. 3 è invece il numero dei nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive. Sono, invece, 2 i dimessi dal nosocomio del capoluogo.



In totale a Malattie Infettive ci sono 64 pazienti, 10 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 74 persone attualmente ricoverate per Covid.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 2 ad Agnone, 1 a Baranello, 1 a Busso, 12 a Campobasso, 1 a Campodipietra, 5 a Campomarino, 2 a Capracotta, 4 a Carovilli, 3 a Carpinone, 5 a Castel del Giudice, 1 a Cerro a Volturno, 1 a Chiauci, 3 a Colletorto, 1 a Filignano, 1 a Forlì del Sannio, 1 a Fornelli,1 a Fossalto, 1 a Gambatesa, 47 a Isernia, 1 a Jelsi, 1 a Larino, 2 a Longano, 1 a Lupara, 1 a Macchia d’Isernia, 2 a Macchiagodena, 2 a Matrice, 4 a Montagano, 8 a Montaquila, 1 a Montenero di Bisaccia, 1 a 1 a Montenero Val Cocchiara, 1 a Monteroduni, 1 a Morrone del Sannio, 1 a Pesche, 2 a Pescolanciano,1 a Petacciato, 3 a Pettoranello del Molise,1 a Pietrabbondante, 1 a Poggio Sannita, 1 a Portocannone, 2 a Riccia, 2 a Rionero Sannitico, 2 a Ripabottoni, 1 a Ripalimosani, 2 a Roccamandolfi, 1 a Rotello e 2 a San Giovanni in Galdo.