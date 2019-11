Incidente Statale 17, fuori pericolo il 15enne di Bojano

È fuori pericolo il 15enne rimasto coinvolto nell’incidente che, quel tragico sabato 12 ottobre, ha fatto incrociare per sempre il destino di due famiglie. Quella del ragazzo che era in macchina insieme al nonno, il poliziotto in pensione che ha perso la vita a 77 anni, e quella di Gennaro Caraviello, lo studente di Scienze infermieristiche di 21 anni che ha tragicamente perso la vita.

Gennaro insieme a sua madre viaggiava in direzione Campobasso, l’auto dell’altra famiglia in direzione contraria. Troppo forte lo schianto. Ancora sangue, ancora due morti. Uno giovanissimo.

Bojano è incredula per la morte di Gennaro, il giovane con la passione per il calcio che sognava di diventare infermiere come sua madre. L’episodio aveva sconvolto il personale medico e infermieristico del Cardarelli, dove proprio la mamma di Gennaro lavora.

Per salvare la vita di un altro giovanissimo è stato fatto il possibile. E oggi che il 17enne è uscito dal reparto di Rianimazione, al nosocomio del capoluogo è una notizia che sembra far bene all’animo.

Ci vorrà tempo affinchè il ragazzo riprenda la sua vita normale. Ma è salvo ed è questa la notizia più bella che la famiglia aspettava di sentire. Quella stessa famiglia che per quel maledetto incidente ha già contato una vittima.