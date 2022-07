Toma ci ripensa, le Usca saranno ripristinate: proroga di tre mesi e compensi come le guardie mediche

Il Molise corre ai ripari per ripristinare le Usca, i cui contratti sono scaduti a fine giugno.

La settimana prossima partiranno le procedure per le selezioni per tre medici che andranno ad affiancare altrettanti infermieri, ripristinando così le Usca in tutti i tre distretti del Molise. Una proroga questa, che dovrebbe essere valida altri tre mesi.

Il budget ora impatterà non più sul bilancio dello Stato, ma sui fondi della Regione per la sanità: la proroga delle Usca, infatti, chiesta con una serie di emendamenti al bilancio dal PD, alla fine, ha registrato un nulla di fatto a livello nazionale. Tutto è ora in mano alle Regioni.

Da quanto si apprende i compensi per le Usca saranno gli stessi per le guardie mediche.

E il Molise spera di poter avere di nuovo e presto questo fondamentale servizio per i malati di Covid, che si configura come un’assistenza sanitaria territoriale che ha come obiettivo quello di evitare di sovraffollare i nosocomi, dove già si vivono momenti difficilissimi.