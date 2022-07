Borgo in Jazz torna anche quest’anno con 12 eventi musicali nei centri storici molisani

La presentazione del cartellone degli eventi di Borgo in Jazz Festival 2022 si è tenuta il 6 luglio a San Giuliano del Sannio alle “Scuderie del Peschio”; un’atmosfera del tutto coerente con le iniziative del progetto musicale: valorizzazione dei borghi e dell’enogastronomia locale. Per l’edizione 2022 saranno 12 gli appuntamenti con il jazz nei borghi di Vinchiaturo, Spinete, Ripalimosani, Cercemaggiore, Pietracupa e Gambatesa.

Durante la presentazione, il direttore artistico e sassofonista Nicola Concettini ha elencato gli eventi per quest’estate, sottolineando la dedizione che regge tutta l’organizzazione del festival. “Un progetto che è nato 9 anni fa e non sapevamo che potesse diventare un festival di queste dimensioni: nasce a Cercemaggiore e da quell’anno siamo cresciuti e abbiamo toccato 11 comuni”.

Dall’intento musicale nasce il legame anche con istituti di formazione, scuole secondarie di primo grado, come l’istituto Onnicomprensivo del Fortore e D. Alighieri di Ripalimosani e scuola secondarie di secondo grado, quali il Liceo G.M. Galanti. Allontanandosi dai confini regionali sono state strette collaborazioni con due scuole medie di Roma e con il liceo musicale di Viterbo. Una prima occasione di incontro con giovani talenti si è tenuto quest’anno con un concerto firmato Borgo in Jazz al teatro Palladium di Roma. In questa circostanza il Liceo musicale di Campobasso ha incontrato gli studenti del liceo di Viterbo, risultato “un grande esperimento”, spiega Nicola Concettini, “in cui ci siamo divertiti, abbiamo scoperto validi artisti”.

I 12 eventi musicali partono il 15 luglio a Vinchiaturo con “Scott Hamilton Quartet” composto dal chitarrista Martien Oster, Marco Michel al contrabbasso, il batterista Alfred Kramer e al sax Scott Hamilton “che si è contraddistinto negli anni grazie con delle collaborazioni di grande spessore artistico”, sottolinea Nicola Concettini. La serata successiva, sempre nel comune di Vinchiaturo, si potrà assistere al concerto di Luca Tozzi & Blue Vision, con la voce e la chitarra di Luca Tozzi, Giacomo Cerio con organo e tastiere, Celeste Caranci con l’armonica, il bassista Tony Mansi e Alberto Romano alla batteria.

Il 20 e il 21 luglio Borgo in Jazz si sposta a Spinete: durante la prima serata sarà protagonista il chitarrista Antonio D’Agata, insieme a Nicola Concettini al sax, Giulio Scianatico al contrabbasso e il batterista Alberto Romano. Di respiro internazionale sarà, invece, la seconda tappa spinetese che ospiterà Greg Hutchinson, “uno dei tre batteristi più forti a livello mondiale sulla scena contemporanea del jazz”, afferma il direttore Nicola Concettini.

A Ripalimosani, il 23 luglio, sarà la volta dei “BoDiGoZu”, con Diego Borotti sax tenore, Marcello Picchioni al pianoforte, Giorgio Allara al contrabbasso e Giorgio Diaferia alla batteria. Un evento che nasce dalla collaborazione con il festival di Casale Monferrato, “Monfrà jazz Festival”, che continua da due anni grazie ad un gemellaggio tra i due territori, molisani e piemontesi, incentrato su uno scambio importante che coinvolge musica e cultura locale. A seguire, il 24 luglio, si potrà assistere al concerto di Luca Santaniello con “Just Jazz” feat Joseph Lepore: oltre i due musicisti conosciuti a livello internazionale, saranno presenti sul palco di Ripalimosani Sam Taylor al sax e il chitarrista Daniele Cordisco.

Anche a Cercemaggiore ci saranno due serate (29 e 30 luglio) con Oliver Von Essen Jazz Trio, composto da Fabrizio Montemarano al contrabbasso, Armis Siros alla batteria e Oliver Von Essen al piano. Nicola Cordisco torna con Borgo in Jazz per la seconda serata a Cercemaggiore insieme a Bepi D’Amato, clarinettista, Stefano Nunzi al contrabbasso e il batterista Andrea Nunzi.

In collaborazione con Roma Tre Teatro Palladium, sul palco di Pietracupa, sarà possibile assistete al concerto “Roma Tre Jazz Band” in cui si esibiranno: Ludovico Franco con la sua tromba, il violinista Viero Menapace, Emanuele Rizzo al pianoforte, Alessandro Botti al contrabbasso e Roberto Moricono con la batteria. Il 4 agosto a Gambatesa l’appuntamento è con il trombettista Manuel Concettini e il trio composto da Marco Mancini con il suo organo Hammond e Antonio Salvador Conte alla batteria. Spazio a giovani talenti con il concerto del 31 luglio a Ripalimosani che vede protagonisti gli studenti del Liceo GM Galanti di Campobasso, insieme agli studenti IC D. Alighieri di Ripalimosani e l’Istituto Onnicomprensivo del Fortore. Il concerto per il vincitore del premio Massimo Urbani si terrà a Gambatesa il 3 agosto in collaborazione con l’associazione MusiCamDo.

Ospite della presentazione del cartellone di Borgo in Jazz 2022 il vicepresidente del consiglio regionale, Angelo Primiani, che da anni collabora per la realizzazione del festival. “Spinti dalla voglia di offrire qualcosa ai turisti che arrivano sul tettitorio d’estate, curiosi di scoprire il Molise sotto un’altra veste perché Borgo in Jazz è soprattutto musica di qualità in contesto di eccezione, rianimando e portando vivacità all’interno dei borghi”, queste le parole de vicepresidente, sottolineando il connubio con l’enogastronomia locale, punto fondamentale del progetto Borgo in Jazz ed elogiando il riscontro positivo che un evento di portata internazionale ha riscosso nel territorio molisano.

Tutti gli eventi di Borgo in Jazz si possono consultare sul sito https://borgoinjazzfestival.it/ e sulla pagina Facebook, l’ingresso ai concerti è gratuito.

Federica Prezioso