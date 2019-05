Civitacampomarano, torna il CVTÀ Street Fest. Dal tour dei muri allo street food per celebrare la rivitalizzazione di uno dei borghi molisani più suggestivi d’Italia

Ci saranno dei mapping interattivi e percorsi di audio-video installazioni a sorpresa insieme alla street art in evoluzione sui muri e le strade di Civitacampomarano in occasione della quarta edizione del CVTA’ STREET FEST, rassegna creativa nata per rivitalizzare attraverso l’arte un borgo storico abbandonato, per migrazioni e cause naturali, in provincia di Campobasso. Dal 13 al 16 giugno lapro loco del Paese, in collaborazione con l’Associazione Culturale CivitArt e la direzione artistica di Alice Pasquini, organizza infatti un folto programma partecipativo che vedrà animare gli spazi pubblici e privati del Paese in un perfetto incontro tra tradizioni artigianali e linguaggi artistici innovativi.

Oltre agli artisti internazionali che imprimeranno sui muri di alcuni edifici le proprie creatività (l’argentina Milu Correch; il norvegeseMartin Whatson, il portoghese Add Fuel, alias Diogo Machado, il tedesco Jan Vormann e gli artisti italiani dello Studio Aira), nei vicoli si svilupperanno cammini sonori legati a storie particolari e, a rotazione, avrà luogo un tour dei muri che hanno segnato il restyling di scorci del paese nelle scorse edizioni, spiegando l’arte di ogni street artist intervenuto e attualmente in azione. Spazio anche ai giochi da osteria in piazza e alle tradizioni culinarie del borgo col grande evento di street food che vedrà i cittadini aprire le porte delle loro case per raccontare i piatti, cucinarli e offrirli ai visitatori, insieme a specifici corsi sulla preparazione di pietanze locali, quali i cavatelli e i cielli.

Cinema e musica, con proiezioni in partnership con Molise cinema ed eventi di dj live set accompagneranno i 4 giorni in un’autentica festa di condivisione culturale e turistica partecipata e condivisa da più generazioni.

In qualità di main sponsor dell’edizione 2018 del CVTà Street Fest torna “Peroni Cruda” che, da sempre simbolo del Made in Italy, conferma il suo sostegno ad un evento che nasce con l’obiettivo di contrastare – attraverso l’arte e la creatività – lo spopolamento di un borgo che conserva, tra i suoi vicoli e nelle storie dei suoi abitanti, l’identità più vera dell’Italia nascosta.

CVTA’ STREET FEST

Il programma

13 GIUGNO

10,30 e 17

TOUR MURI

Tour di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d’arte.

19,00

IMPROMPTU

Percorsi artistici audio-video a sorpresa (5 o 6 tappe)

Location: strade di Civitacampomarano

14 GIUGNO

10,30 e 17

TOUR MURI

Tour di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d’arte.

16:00

WORKSHOP “CIELLI”

Un laboratorio di circa un’ora per iniziare ad imparare a creare un dolce tipico del paese a base di mosto cotto con un attrezzo particolare chiamato “Pizzicarola”

Max. 6 partecipanti

iscrizione anticipata via email – cvtastreetfest@gmail.com

18.00

IMPROMPTU

Percorsi artistici audio-video a sorpresa (5 o 6 tappe)

Location: strade di Civitacampomarano

20,45

PROIEZIONI:

LE MANI SULLE MACERIE

Un corto di estrema attualità che affronta le tematiche di “frontiera” contestuali alla ricostruzione dei borghi terremotati. Scritto e diretto da Niccolò Riviera e prodotto da Wave Cinema, è interpretato da MATTEO LEONI FABRIZIO FERRACANE AUGUSTO ZUCCHI PINO CALABRESE e gode della partecipazione straordinaria di SANDRA MILO. L’opera è stata realizzata con il sostegno del MIBAC e di SIAE nell’ambito dell’iniziatica “S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”

VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (At Eternity’s Gate) è un film del 2018 diretto da Julian Schnabel con protagonisti Willem Dafoe, Oscar Isaac e Mads Mikkelsen. La pellicola racconta gli ultimi e tormentati anni di Vincent Van Gogh, dalla burrascosa amicizia con Paul Gauguin, fino al colpo di pistola che lo uccise a soli 37 anni.

Location: Fossato del Castello Angioino

in collaborazione con Molise Cinema

22,30

LIVE SET Dj Gruff

Location: Piazza Municipio

15 GIUGNO

10.30 e 17:00

TOUR MURI

Tour di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d’arte.

18

IMPROMPTU

Percorsi artistici audio-video a sorpresa (5 o 6 tappe)

Location: strade di Civitacampomarano

dalle 18,30

STREET FOOD

I cittadini di Civitacampomarano aprono le porte delle loro case per offrire assaggi di street food tradizionale.

Location: strade del paese

20

Decomposer

Sunset routine session

Location: Piazza Municipio

22.30

LIVE SET Anywave

Una serata di “sound ambient acid.”

Location: Piazza Municipio

24

Decomposer

Live

Location: Piazza Municipio

01

Jam Session

Location: Piazza Municipio

16 GIUGNO

10.00

PASSEGGIATA ECOLOGICA

Una gita di circa 90-120 minuti per scoprire la bellezza della natura civitese.

Location: strade del paese e dintorni

10.30 e 17:00

TOUR MURI

Tour di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d’arte.

11.00

WORKSHOP CAVATELLI

Impara come preparare i tradizionali cavatelli di Civitacampomarano direttamente dalle signore del paese!

Max. 12 partecipanti a postazione – si iscrivi in anticipo via email – cvtastreetfest@gmail.com –

Location: Piazza Municipio, Via Discesa degli orti, 4

13.00

degustazione CAVATELLI

I cittadini di Civitacampomarano aprono le porte delle loro case per offrire un piatto di cavatelli (pasta tipica del paese)

Location: Via Marcello Pepe 1, Via Discesa degli orti, 4

17.00

PASSATELLA

La passatella è un gioco da osteria che ha le sue origini nella Roma antica (ne parlano Catone ed Orazio), e divenne parte della tradizione romanesca nella Roma dei Papi. Lo scopo del gioco è quello di non far bere il vino o altre bevande alcoliche leggere ad un partecipante al fine di screditarlo o umiliarlo.

Nel nostro paese e tutt’ora in voga come passatempo per i pomeriggi e le serate al bar.

Location: Piazza Municipio

Orario da definire

BikeStage presenta Sputnik Attacks

Duo elettro-funk dedito alla improvvisazione, miscelando generi che vanno dalla disco al drm’n’bass, con forti influenze jazz e soul.

Location: strade di Civitacampomarano

18.00

IMPROMPTU

Percorsi artistici audio-video a sorpresa (5 o 6 tappe)

Location: strade di Civitacampomarano

19.00

CERIMONIA DI CHIUSURA

Un momento in cui riflettere sull’edizione 2019 e porre lo sguardo verso il futuro di Civitacampomarano.

Location: Castello Angioino