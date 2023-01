Rodolfo de Moulins approda in Europa e porta con sè tutto il Molise

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la suggestiva Chiesa di Santa Cristina a Sepino, un qualificato confronto culturale sull’identità storica molisana durante il periodo normanno.

In effetti, l’antica Terra dei Sanniti conobbe, intorno all’anno mille, le dominazioni dei popoli del nord Europa, assorbendo la loro cultura nei tratti civili e militari, sia nelle costumanze di vita degli uomini comuni, sia nell’organizzazione territoriale dettata dai signori feudatari.

Un capitolo avvincente della storia regionale che, grazie all’associazione Rodolfo de Moulins di Bojano, sta ritrovando, già da diversi anni, interesse diffuso nell’opinione pubblica e negli ambienti culturali, anche grazie alla ricerca coordinata dalla professoressa Maria Grazia Tagliaferri.

Durante il secolo XI la dinastia dei de Moulins prescelse come luogo di approdo la terra molisana, facendone luogo strategico, in intesa con i Normanni insediati nell’irpina Altavilla, nella sannita Guardia Sanframondi e nella campana Aversa, per il successo della loro politica nell’Italia meridionale.

La storia dei Normanni, magnificata dal Rogerio, si identifica con l’incursione dei Vichinghi nel cuore del territorio francese, fino a quando Carlo I, per evitare contrasti insorti con le popolazioni locali, impose loro di vivere nel nord della Francia, ossia nella regione denominata Normandia.

Il Molise, perciò, rappresenta l’emblema territoriale dell’Europa dei Popoli, dove le culture e le tradizioni incarnano, ancora oggi, i tratti genetici delle popolazioni antiche. Per quanto innanzi i Comuni di Bojano, Sepino e San Giuliano del Sannio sono entrati a far parte del circuito culturale promosso dal Consiglio Europeo, volto a riscoprire le rotte tradizionali dei Vichinghi. In conclusione, tale qualificante riconoscimento potrà favorire la crescita sul territorio regionale del turismo consapevole, capace di rigenerare positivamente la realta sociale dei suindicati Borghi molisani, valorizzando, oltretutto, l’impegno generoso offerto dalle diverse realtà associative, fra cui ‘Sepino nel Cuore’ ed ‘Officina Creativa’.

Domenico Rotondi