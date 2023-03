Food4health Community Virtual Lab, inaugurazione del centro servizi per le start up del settore agroalimentare

Sarà inaugurato il prossimo venerdì, 10 marzo, il “Food4health Community Virtual lab – Maps of Molise”, un centro servizi integrato per il sostegno alle imprese e alle start up emergenti del settore agroalimentare, realizzato dalla Regione Molise nell’ambito del progetto “FOOD4HEALTH” finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO.

La piattaforma virtuale, il cui utilizzo è rivolto alle PMI e ai giovani agricoltori del settore agro-alimentare molisano, prevede una mappa interattiva delle coltivazioni e delle produzioni presenti in Molise, un archivio documentale sulla regolamentazione delle tematiche di interesse e una sezione dedicata alle strategie di marketing aziendale per la valorizzazione dei prodotti.

L’iniziativa vede anche l’allestimento di una sala dedicata con attrezzature multimediali e di una stampante in 3D per la creazione di componenti di apparecchiature meccaniche da usare in agricoltura, finalizzate alla realizzazione di attività dimostrative e formative non formali e informali tra i vari stakeholder, nonché a facilitare la costruzione di reti transfrontaliere con le corrispondenti strutture partner del progetto.

Il lancio dell’iniziativa, con la relativa inaugurazione della sala multimediale attrezzata, si terrà il 10 marzo presso i locali dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) in Via Giambattista Vico 4 a Campobasso, a partire dalle ore 11:00. Nell’occasione sarà possibile provare l’esperienza di tour virtuali del laboratorio tramite l’utilizzo di visori 3D.

L’evento si inserisce in una due giorni di lavoro con gli altri partner del progetto, provenienti dalla Puglia, dal Montenegro e dall’Albania che discuteranno anche di un documento di politica transfrontaliera sulla qualità degli alimenti e la tutela dei consumatori nel tavolo istituzionale del 9 marzo.