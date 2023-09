Calcio a 5 serie A2 Élite, esordio amaro per il Cln Cus Molise: la Polisportiva Futura vince 4-1

POLISPORTIVA FUTURA – CLN CUS MOLISE 4-1 (0-3 primo tempo)

Polisportiva Futura: Iennarella, Squllaci, Pannuti, Pizetta, Honorio, Cividini, Modafferi, Parisi, Mallimaci, Labate, Falcone, Minnella. All. Fiorenza.

Cln Cus Molise: Mazzaglia, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, Di Lisio, De Nisco, Bocca, Mariano, Turek, Quilez, Pazienza, Triglia. All. Sanginario.

Arbitri: Zingarello di Palermo e Lo Presti di Enna. Cronometrista: Mandaradoni di Vibo Valentia.

Marcatori: Minnella (3) pt; Modafferi, Quilez st.

Note: ammoniti Honorio, Parisi. Espulso Di Stefano.

Esordio amaro in serie A2 élite per il Cln Cus Molise superato dalla Polisportiva Futura. Finisce 4-1 per i calabresi con gli ospiti che hanno provato la rimonta senza riuscire nell’intento.

La cronaca – Dopo un tiro di Cividini sul fondo arriva il vantaggio locale. Corner di Honorio e Minnella al volo batte Mazzaglia. Lo stesso Minnella si ripete poco dopo deviando sotto misura e realizzando il 2-0. La risposta del Cln Cus Molise è in una conclusione di Quilez che Parisi respinge. E’ poi De Nisco, sul rilancio di Mazzaglia a concludere al lato di prima intenzione. La squadra molisana prova a riaprire la contesa, Di Lisio conclude al volo ma non inquadra lo specchio della porta. Prima del riposo arriva anche il tris della Futura. Azione sulla sinistra di Honorio, palla al centro dove Minnella si fa trovare pronto all’appuntamento e realizza la sua tripletta personale.

Nella ripresa si presenta subito bene la Futura: Honorio salta Mazzaglia e Turek si immola sulla linea. Ci prova Di Lisio per il Cln Cus Molise, ripartenza e tiro alto non di molto. Piove poi sul bagnato per gli ospiti che devono fare i conti con il rosso diretto mostrato a capitan Di Stefano quando mancano 12’58” alla fine. I padroni di casa sfruttano l’uomo in più e si portano sul 4-0 con la rete di Modafferi. Il Cln Cus Molise prova a riaprire la contesa: Quilez costruisce per De Nisco, Parisi para. Mister Sanginario si gioca la carta del portiere del movimento (Triglia ndr) e trovano la rete della bandiera con una bella conclusione di Quilez che non lascia scampo a Parisi. Finisce 4-1 per la squadra di casa. Il Cln Cus Molise ha le carte in regola per ripartire in fretta.