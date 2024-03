CNU 2024, la selezione di basket del Cus Molise gioca bene ma perde a Lecce

CUS LECCE – CUS MOLISE 69-62 (21-10, 39-26; 58-47)

Cus Lecce: Gigli 12, De Carlo, Usacci 3, Vaglio, Vitucci 14, Tornesello, Pace 34, Zezza 6. Ne: Alò, Zeliati e Polo. All.: Cimieri.

Cus Molise: Di Pasquale, Mauriello, Marinelli 11, Gentiluomo 22, Bozza 2, Brienza 2, Pesce 12, Simone, Eliseo 13, Paravati. Ne: Anzillotti. All.: Filipponio.

Arbitri: De Carlo e Marzo (Lecce).

Non bastano cuore e determinazione alla selezione di basket del Cus Molise che viene battuta a Lecce nella prima gara di qualificazione alla fase finale dei Cnu 2024 che si svolgerà in Molise. La selezione guidata da Rosario Filipponio, priva di Domenico Russo (elemento in forza all’Isernia in serie B) gioca a viso aperto con i salentini cercando di ribattere colpo su colpo. I molisani nel secondo quarto beccano un break che porta le due squadre al riposo con i locali avanti sul ­­­più tredici. Un divario che non spaventa gli ospiti. Al ritorno dagli spogliatoi, infatti, il Cus Molise riesce a risalire la corrente e a ricucire lo strappo avendo a disposizione anche la palla del meno quattro che non viene sfruttata a dovere. Così Lecce allunga nuovamente e chiude il terzo periodo sul più undici. Negli ultimi 10’ di gara il Cus Molise prova a rientrare nuovamente ma paga la fisicità con gli avversari e la stanchezza per lo sforzo profuso. Lecce chiude la pratica in proprio favore. Se il risultato finale sorride ai pugliesi, i ragazzi dell’Ateneo molisano tornano a casa con la consapevolezza di aver dato tutto in una sfida difficile e di avere a disposizione ancora le carte in regola per centrare la qualificazione. A confermarlo ci sono le parole del selezionatore Filipponio.

“Ai ragazzi non posso rimproverare nulla – argomenta – hanno offerto un’ottima prova e giocato senza timori reverenziali al cospetto di una formazione fisica e di qualità. Questo mi lascia ben sperare per il prosieguo. Chiaramente adesso la qualificazione non dipende più soltanto da noi ma sono sicuro che questo gruppo renderà la vita dura al Cus Foggia il prossimo 8 aprile”.

Per ottenere il pass qualificazione i molisani dovranno battere Foggia con un ampio margine e sperare poi che il Cus Lecce non vinca nella terza giornata il derby pugliese.