Reato sostare nei parcheggi riservati agli invalidi, Colarusso: “Un atto doveroso e di grande civiltà”

Dopo lotte, disagi, maleducazione e noncuranza per la difficile condizione altrui, la Suprema Corte di Cassazione ha finalmente dichiarato reato sostare nel parcheggio riservato agli invalidi.

Appresa la notizia, il Presidente A.N.M.I.C. Pasquale Colarusso, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per questa svolta prima di tutto etica e, poi, legale.

“Sono molto compiaciuto perché finalmente, d’ora in avanti, forse si avrà rispetto delle persone che vivono in una situazione di difficoltà ed hanno bisogno del nostro appoggio e della nostra educazione. Non sostare nei parcheggi a loro riservati è un atto doveroso e di grande civiltà, ma purtroppo quotidianamente si assisteva a tali atti di maleducazione. Mi auguro che da questo momento si abbia più rispetto degli altri e, se così non fosse, la giustizia farà il suo corso”.