Maltempo, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Numerosi gli interventi causa maltempo per le squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei suoi distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano. Il maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia ed anche grandine si è abbattuto principalmente sulla costa con alberi e grossi rami sulla sede stradale SS87 ed SS 647 bivi per San Martino in Pensilis e Guglionesi in particolare

Un autocarro furgonato, sulla SS16 prossima alla foce del fiume Trigno, è stato ribaltato da una raffica di vento. Incolume l’autista.

La motrice di un autoarticolato si è ribaltata, sempre a causa del forte vento, poco dopo l’ingresso in autostrada A14 – Termoli in direzione nord.

Soccorsa una famiglia rimasta con l’auto in panne, per l’acqua, sotto il ponte fiume Sinarca zona Torretta di Termoli.

Allagati parzialmente anche alcuni locali dell’ospedale San Timoteo e vari scantinati di abitazioni.