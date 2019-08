Calcio a 5 serie C1, Giarrusso è l’allenatore dello Sporting Campobasso

Dal 2005 ad oggi è stato pioniere e guida del calcio a 5 molisano, mister Antonio Giarrusso è ufficialmente il nuovo tecnico dello Sporting Campobasso.

Nella sua carriera si è seduto sulla panchina della Chaminade under21 fino al 2009 per poi allenare la prima squadra in serie C fino al 2011. Da lì in poi tante le società che si sono affidate a lui nella gestione della squadra: Aesernia; Futsal Cb; Sant’Elena e, ultima in ordine di tempo, il Frosolone Calcio a 5.

Adesso mister Giarrusso è pronto a nuove sfide e insieme alla sua squadra è pronto a vivere una stagione ricca di soddisfazioni.

“Sono stra felice di avere abbracciato un progetto così ben organizzato e ambizioso – le sue parole – un club che cura tutti i particolari sotto tutti i punti di vista. Mi ha colpito molto l’organizzazione di questa società, e quindi ho abbracciato a pieno l’idea. La squadra è composta da tanti giovani che hanno tanta voglia di fare, sono determinati e sono contento di allenare un gruppo così”.

Il tecnico non si sbilancia sugli obiettivi stagionali ma precisa: “Non nascondo che con una rosa così di valore tecnico e umano il pensiero non che andare verso l’idea di un campionato di vertice. Perché no magari il raggiungimento dei play off potrebbe essere alla portata, ma sono scaramantico, sarà il campo a dare l’ultima parola”.

Mister Giarrusso sarà affiancato dal suo vice Luca D’Amico, dal preparatore atletico Stefano Moffa e dal preparatore dei portieri Mattia Cimaglia.