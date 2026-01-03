News dal Molise

A 89 anni organizza una mostra filatelica, successo per l’iniziativa alla casa di riposo di Morrone del Sannio

Photo of Redazione Redazione3 Gennaio 2026

“La mostra filatelica organizzata alla casa di riposo di Morrone del Sannio durante le festività natalizie ha riscosso un grande successo, grazie all’eccezionale collezione del Signor Gaetano Cacchione di quasi 89 anni originario di Capracotta e ora residente a Morrone.

Con il tema “La Bibbia”, la mostra ha offerto ai visitatori un viaggio affascinante attraverso pezzi unici e rari, accuratamente raccolti e assemblati con una dedizione quasi monastica.

Questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza il prezioso supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Stefania Pedrazzi, e l’impegno di tutti gli operatori coinvolti. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento culturale di grande rilevanza, che ha arricchito il periodo festivo con un tocco di storia e arte.

