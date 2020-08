Agosto in città, secondo appuntamento con la rassegna ‘Cinema al Corso’

Secondo appuntamento con la rassegna Cinema al Corso ideata e curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e inserita nel cartellone degli eventi di Agosto in città, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso. Martedì 18 agosto, alle ore 21.00, in Piazza della Vittoria, verrà proiettato il film “1917”.

Il regista Sam Mendes, in questa pellicola del 2019, racconta quanto accade il 6 aprile, 1917 a Blake e Schofield, giovani caporali britannici, che ricevettero un ordine di missione suicida: attraversare le linee nemiche e consegnare un messaggio cruciale che avrebbe potuto salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco. Per Blake l’ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa parte di quei 1600 soldati che devono lanciare l’offensiva. Il loro sentiero della gloria si avventura su un terreno accidentato, no man’s land, trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate, per impedire una battaglia e percorrere più in fretta il tempo che li separa dal 1918.

L’ingresso agli spettacoli di Cinema al Corso che si terranno, come già detto, tutti in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure andando direttamente all’indirizzo web: https://amtm.it/qr02.php

La prenotazione on-line dei biglietti terminerà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 20,40. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.

Intanto, il Comune di Campobasso comunica che, in occasione della “Rassegna cinematografica Cinema al Corso 2020”, che si terrà in Piazza della Vittoria dai giorni 17 al 21 Agosto 2020, saranno attivate alcune modifiche alla circolazione nel centro murattiano della città, al fine di garantire la sicurezza ed il corretto svolgimento degli eventi.

In particolare, dalle 20,30 alle 24 dei giorni interessati alla rassegna, sarà vietato il transito su via Scatolone, con svolta obbligata su via Albino per chi proviene da entrambi i sensi di marcia di Viale Elena.

Gli automobilisti diretti in direzione via Petrella/piazza Falcone e Borsellino, saranno quindi invitati, anche tramite specifica segnaletica, a seguire la direzione alternativa di via Pietrunto/via Roma, per defluire lungo piazza della Repubblica e via Petrella, evitando quindi il transito in Piazza della Vittoria, luogo della rassegna cinematografica, dove vigerà il divieto di sosta per tutto il periodo.