Olio Cuore dal 1959 insieme a tanti italiani ha intrapreso un percorso di salute che comincia a tavola e per festeggiare al meglio oltre 60 anni di “mangiar bene e sentirsi in forma”, invita tutti a partecipare all’iniziativa “6.000 passi con Cuore”: il numero ideale per una sana camminata, che ognuno potrà fare seguendo uno degli itinerari realizzati da Cuore per tante città italiane.

Anche Campobasso partecipa all’iniziativa 6.000 PASSI CON CUORE e l’itinerario proposto è “La Città dei Misteri: tra storia, natura e tradizioni”.

Il percorso individuato, parte dai palazzi storici del centro murattiano, si snoda in direzione dei principali musei cittadini e verso le chiese medievali e rinascimentali del centro storico, per giungere alla sommità del colle che domina la città dove si può ammirare il Castello Monforte, emblema di Campobasso oltre che dimora acquisita di una rarissima pianta, la athamanta macedonica, oggi tutelata. Lo stesso colle è anche un’area naturale protetta (SIC) che, nel cuore della città, offre la possibilità di osservare habitat e specie la cui importanza è riconosciuta dall’UE, nonché di godere della tranquillità della Via Matris immersi in un’atmosfera che dà la sensazione di essere ben lontani dalla città.

Si può scoprire il percorso scaricando la guida dal seguente link: https://www.oliocuore.it/cms/wp-content/uploads/2021/10/campobasso.pdf?fbclid=IwAR3pwQhtWulP1ANkobTQGMejbhjRp0-RDX5cZmORVCrXpiOem_7Fk8f54BU oppure si può aprire il percorso su Maps : https://goo.gl/maps/maTmkxGewDasyWMp6.