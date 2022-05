AST E SAE 112 insieme per incontro sull’uso del defibrillatore

Le tecniche di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore al centro dell’iniziativa del Sae 112 di Termoli, in collaborazione con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

In vista dell’arrivo della stagione estiva con l’aumento dei turisti lungo la costa molisana e, nel contempo, la continua richiesta di maggiori competenze agli operatori del comparto, chiamati ad offrire un servizio sempre più adatto ad un turismo internazionale ed accessibile, l’associazione di volontariato e l’Aast hanno organizzato l’iniziativa.

L’incontro, gratuito, permetterà ai partecipanti di conoscere le tecniche di primo soccorso ed in particolare l’uso del Dae. L’evento si svolgerà sabato 21 maggio, dalle ore 8.30 alle 10.30 nella sede del Sae 112, in via Giuseppe Perrotta a Termoli. A conclusione del breve corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

“E’ una iniziativa importante – dichiara Matteo Gentile del Sae 112 – e utile dedicata ai balneari e agli operatori turistici del luogo che, in questo modo, potranno conoscere alcune tecniche per prestare un primo intervento di aiuto e soccorso a villeggiati e turisti in spiaggia e in altri luoghi. E’ sicuramente un supporto in più alle loro conoscenze e, un ripasso del primo soccorso in generale”.

Gli interessati a partecipare dovranno comunicare il proprio nominativo all’indirizzo email dell’Aast: info@termoli.net entro le ore 12 di venerdì 20 maggio.