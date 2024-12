Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede al PalaUnimol contro la Roma

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-ROMA C5 1-6 (0-4 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Lepre, Ferrara, Di Stefano, Mayulu, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Lucas, Palmegiani, Ninz, Evangelista, Cannone. All. Sanginario.

Roma C5: Ganho, Vettori, Rosa, Andretta, Bobadilla, Guerini, Zandri, Lombardino, Popa, Schininà, Kamel, Giammatteo. All. Di Vittorio.

Arbitri: Lavanna di Pesaro e Corsini di Taranto. Crono: Capaldi di Isernia.

Marcatori: Zandri, Rosa, Bobadilla, Schininà pt; Popa, Schininà (aut), Kamel st.

Note: ammoniti Di Stefano e Popa.

Chiude con una sconfitta il 2024 la Laborvetro Cln Cus Molise che incassa il primo ko interno per mano della Roma. Pronti via e la squadra ospite è subito pericolosa: palla persa in uscita dai locali e Guerini alza troppo la mira. La risposta della Laborvetro è in una ripartenza di Mayulu, Ganho chiude in uscita sui piedi dell’avversario. Il vantaggio giallorosso arriva grazie ad un tiro di Zandri con la sfera che si spegne all’angolino. I rossoblù provano a reagire subito: Di Lisio conclude verso la porta direttamente da calcio d’angolo, Ganho respinge e poi De Nisco da posizione centrale trova ancora l’opposizione dell’estremo difensore ospite. Sull’altro fronte Schininà appoggia a Lombardino che non inquadra lo specchio. La Laborvetro cerca di riequilibrare le sorti del confronto: Palmegiani e Di Lisio scambiano il pallone e il numero 9 non trova il bersaglio grosso. Tocca poi a Mayulu andare alla conclusione, palla deviata in angolo. La Roma raddoppia approfittando di una palla persa in uscita dai ragazzi d’Ateneo con Lucas, Rosa ne fa 0-2. In ripartenza la formazione di Di Vittorio trova anche il tris. Schininà offre a Lombardino, palla a Bobadilla che non sbaglia. La Laborvetro non riesce a reagire e prima del riposo incassa anche la quarta rete. E’ Schininà a servire Kamel che realizza.

Nella ripresa la formazione di Sanginario cerca di reagire. Su calcio piazzato ci prova Di Lisio, Ganho si oppone di esperienza. Per la Roma è Schininà ad offrire a Kamel, Lepre si oppone. La squadra di casa non riesce a fare breccia nella difesa giallorossa. Mayulu serve Nathan, Lombardino mura la conclusione del numero 11. La Roma arrotonda il risultato con Popa. Match in salita per la Laborvetro che realizza il gol della bandiera quando Nathan mette palla al centro e Schininà devia il pallone alle spalle del suo portiere. Mister Sanginario opta per il portiere di movimento ma la mossa non dà i frutti sperati. Ad approfittarne è ancora la Roma che realizza il sesto gol con Kamel. Il 22 recupera pala e dalla sua metà campo deposita nella porta sguarnita Finisce così con la Roma in festa e la Laborvetro che proverà a ripartire dalla trasferta di Ortona contro la Tombesi per l’ultima gara del girone di andata il prossimo 11 gennaio.