Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise vince sul campo del Tombesi

TOMBESI-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 1-4 (0-4 primo tempo)

Tombesi: Agostinelli, Pragliola, Cuel, Mejzini, D’Alonzo, Misci, Mendez, Annibale, Ammirati, Di Fabrizio, Paoletti, Palumbaro. All. Morena.

Laborvetro Cln Cus Molise: Lepre, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Mayulu, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Lucas, Palmegiani, Ninz, Oriente. All. Sanginario.

Arbitri: Cristea di Albano Laziale e Crescenzio di Aprilia. Crono: Rughetti di Aprilia.

Marcatori: 6’20” De Nisco, 9’40” Palmegiani, 13’30” Nathan, 16’ Nathan pt; 2’45” Ammirati st. Note: ammoniti Misci, Mayulu, Agostinelli, Annibale, Cuel,

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Laborvetro Cln Cus Molise conquista i primi tre punti lontano da casa battendo a domicilio la Tombesi nell’ultima gara del girone di andata. Grazie a questo successo i ragazzi di Sanginario chiudono al settimo posto la prima parte di stagione e conquistano l’accesso alla coppa Italia (alla competizione tricolore approdano le squadre che occupano le prime otto posizioni al giro di boa). I ragazzi di Sanginario affronteranno nel primo turno il Taranto (secondo in graduatoria) in trasferta l’11 febbraio.

La cronaca del match – Parte forte la Laborvetro che colpisce un palo con Palmegiani. La formazione ospite si fa vedere anche con una punizione di Lucas respinta dalla barriera. Dopo un altro palo di Nathan arriva il vantaggio della Laborvetro. Agostinelli in presa alta non trattiene il pallone e De Nisco, ben appostato non perdona firmando lo 0-1. La Tombesi reagisce subito: Annibale serve Mendez, sulla cui conclusione Ninz è attento e respinge. La Laborvetro quando affonda è assai pericolosa e su un pallone perso dai locali Nathan da ottima posizione manda al lato. Il raddoppio è soltanto rimandato e arriva poco più tardi; Palmegiani appoggia a Lucas che gli restituisce palla in profondità. Il numero tredici infila alle spalle di Agostinelli il pallone dello 0-2. Sull’altro fronte è Cuel a concludere verso la porta, Ninz chiude lo specchio. L’estremo difensore ospite si fa trovare pronto anche su una conclusione di Mendez. Poi Di Nunzio riparte ed offre un bel pallone a Nathan che mette a segno il terzo gol per i ragazzi d’Ateneo. Prima del riposo arriva anche il poker. Rilancio di Di Nunzio, De Nisco controlla splendidamente il pallone e appoggia a Palmegiani che offre a Nathan abile a concludere e a mettere nuovamente il pallone in fondo al sacco. Il primo tempo si chiude così con i molisani avanti 4-0.

Nella ripresa la Tombesi parte con il piede sull’acceleratore e accorcia le distanze: Annibale serve Ammirati che batte Ninz. I padroni di casa si fanno vedere poi con Annibale che si gira e tira, sfera al lato. La Laborvetro Cln Cus Molise gestisce e ci prova con una gran conclusione al volo di Di Lisio, palla alta. Mendez per gli abruzzesi non inquadra lo specchio. Stessa sorte tocca sull’altro fronte a Nathan assistito da Lucas. A 4’50” dalla fine gli abruzzesi optano per il gioco a cinque. La mossa non dà i frutti sperati. La Laborvetro sfiora la quinta rete con Nathan prima e Di Stefano poi senza però riuscire ad arrotondare il punteggio. I rossoblù si godono questa importante vittoria che li proietta in coppa Italia e da lunedì cominceranno a pensare alla sfida in casa del Mascalucia.

Il commento del tecnico – “Bisognava fare risultato e lo abbiamo fatto – ha detto mister Sanginario – chiudiamo a 16 punti agguantando la settima posizione che ci consente di entrare nelle finali per la Coppa Italia. Va dato risalto a questo risultato, per nulla scontato all’inizio dell’anno”.