Calcio a 5 serie A2 Élite, per il Cln Cus Molise a Vasto ulteriori segnali positivi. Ultimo test contro la Real Dem

Penultima amichevole precampionato per il Circolo la Nebbia Cus Molise che ieri sera è stato impegnato in Abruzzo contro la Futsal Vasto formazione che milita in serie C regionale.

Un confronto che ha certificato la crescita complessiva dei rossoblù. La squadra è riuscita ad affinare ulteriormente i meccanismi di gioco e si avvicina dunque alla nuova stagione con il giusto piglio e con grande entusiasmo, consapevole delle difficoltà del campionato ma anche delle proprie potenzialità. Potenzialità da sfruttare al meglio per centrare la quota salvezza il prima possibile.

“In primis ci teniamo a ringraziare la Futsal Vasto per l’ottima ospitalità che ci ha riservato – rimarca il tecnico rossoblù Sanginario – da un punto di vista tecnico abbiamo fatto un ulteriore importante passo avanti verso quella che sarà la nostra nuova stagione. Ho visto i ragazzi in crescita non solo dal punto di vista tecnico ma anche fisico. E questo rappresenta un punto di partenza importante. Adesso ci proiettiamo al match contro gli amici della Real Dem in programma al Palaunimol sabato pomeriggio”.

Il precampionato dei campobassani volge al termine, quella prevista dopodomani alle ore 16 sarà l’ultima amichevole del team di ateneo. Dalla prossima settimana concentrazione rivolta esclusivamente all’esordio in campionato del 12 ottobre contro il Mascalucia neopromosso in serie A2 élite nelle cui file milita l’ex di turno Turek. Partire bene è l’obiettivo primario del Cln Cus Molise che cercherà di mettere subito punti in cassaforte per avvicinare il traguardo. Dopo i primi 40’, Di Stefano e compagni avranno la sosta prevista alla seconda giornata con la prima trasferta in calendario il 26 ottobre a Giovinazzo.