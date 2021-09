Campobasso, ‘Gusto e sapori in Piazzetta’: avviso pubblico per gli operatori del settore

Il Comune di Campobasso intende consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di valorizzazione e tutela delle produzioni locali nella convinzione che ciò costituisce un efficace strumento di promozione dell’immagine della Città e una fonte importante di attrattiva per il turismo enogastronomico e di qualità, che, dopo lo stop causato dalla pandemia, è in continua crescita anche nella nostra regione.

Con questo intento l’amministrazione del capoluogo sta proponendo, nel tempo, una serie di manifestazioni volte a favorire concretamente la rivalutazione di Piazzetta Palombo, un tempo sede di un fiorente mercato, riportandola ad essere il punto di partenza per visitare il centro storico e anche un naturale luogo di incontro e di scambio commerciale, imprimendo un’accelerazione alla rivitalizzazione delle piccole attività commerciali ed artigianali, ancora insediate nel centro murattiano, particolarmente colpite a causa delle chiusure stabilite a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

A questo scopo l’amministrazione comunale, e in modo specifico l’assessorato alle Attività Economiche e Produttive, intende organizzare, a Campobasso, in Via Palombo, Via Marconi, Piazzetta Palombo e Piazza Pepe, un mercatino allestito con caratteristici banchetti in legno dove gli espositori avranno l’opportunità di esporre i propri prodotti.

Al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa, l’Amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori intenzionati a partecipare all’iniziativa che sarà denominata “Gusto e sapori in Piazzetta”, una mostra mercato dei prodotti tipici del nostro territorio.

La manifestazione, curata dall’assessorato alle Attività Produttive, avrà luogo, dal giorno 24 al giorno 26 settembre 2021, con ubicazione a Campobasso in Via Palombo, Piazzetta Palombo e Piazza Pepe.

I banchetti che si intendono assegnare sono in numero di massimo 20 unità e saranno istallati a cura del Comune di Campobasso. Sono ammessi a partecipare all’iniziativa “Gusto e sapori in Piazzetta”, le aziende, i commercianti al dettaglio e itineranti, i coltivatori diretti le associazioni e i produttori che intendano promuovere i prodotti enogastronomici tipici del nostro territorio, di propria produzione.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione al Comune di Campobasso, Settore Attività Economiche e Produttive, entro e non oltre il giorno 13 settembre 2021 con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.campobasso.protocollo@pec.it, o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso.

Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui sopra, saranno prese in considerazione solo in presenza di spazi ancora non assegnati. Entro il 15 settembre il Responsabile del Settore Attività produttive stilerà la graduatoria degli aventi titolo e provvederà a rilasciare agli stessi apposita autorizzazione.

Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso: Tel.0874/405529.

L’avviso pubblico e il modello di domanda, sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso.