Campobasso, la rassegna Cinema al Corso debutta con una commedia di Veronesi

Parte con la visione della pellicola ‘I Moschettieri del Re. La penultima missione’, film del 2018 per la regia di Giovanni Veronesi, giovedì 5 settembre, alle ore 20,30, la rassegna Cinema al Corso lungo corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, curata dall’associazione Kiss Me Deadly e inserita nel calendario di ‘Eventi in città. ContaminAzioni culturali tra luoghi e generi’.

Una storia d’azione, perfetta come film per famiglie. Questo è I Moschettieri del re, una commedia corale sui personaggi leggendari di Dumas firmata da Giovanni Veronesi. Protagonisti Pierfrancesco Favino, nei panni di D’Artagnan, e i tre moschettieri Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini. Sul versante femminile spicca invece la regina Margherita Buy, la giovane Matilde Gioli, Valeria Solarino e Giulia Bevilacqua nei panni di Milady.

Il tutto per una produzione cinematografica di livello con i costumi di Alessandro Lai, le luci e la fotografia, con tanto di evocazioni pittoriche, di Tani Canevari e le scenografie di Tonino Zera.

Ritroveremo così i leggendari moschettieri che, dopo trent’anni di onorata attività al servizio della casa reale, hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati ma quando la regina Anna d’Austria, che governa una Francia devastata dalle guerre di religione li convoca per affidare loro un’ultima missione, i moschettieri risalgono a cavallo, di nuovo tutti per uno, e uno per tutti.

Dopo la prima serata di giovedì 5 settembre, Cinema al Corso proseguirà venerdì 6 settembre, stessa location e stesso orario con la proiezione di ‘Old Man & the Gun’ di David Lowery, film del 2018 con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter.

Chiuderà la tre giorni cinematografica organizzata in pieno centro e aperta a tutti gratuitamente, il film ‘Stanlio e Ollio’, di Jon S. Baird, uscito anche questo nelle sale nel 2018.