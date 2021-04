Campobasso, prevista la messa in sicurezza della pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, nel corso della seduta del Consiglio Comunale ha affrontato il tema della pavimentazione del centro storico di Campobasso, portato all’attenzione del Consiglio da un’interpellanza del consigliere di Fratelli d’Italia, Mario Annuario.

“Quanto è stato evidenziato in riferimento della pavimentazione delle strade del centro storico, è principalmente dovuto al deterioramento delle fughe e, – ha specificato l’assessore Amorosa – in alcuni punti, la mancanza propria della fuga, oltre che in alcuni casi la pavimentazione non è più stabile e fuori livello.

I temi sollevati sono già stati presi in considerazione da questa Amministrazione, – ha aggiunto l’assessore – infatti, con i prossimi lavori che partiranno a breve, è prevista la messa in sicurezza della pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, attraverso la rimozione e stuccatura delle fughe esistenti con materiale idoneo, oltre alla sistemazione delle mattonelle non saldamente adese al suolo.

È intenzione dell’Amministrazione – ha detto in conclusione Amorosa – reperire risorse, per continuare così la sistemazione delle strade del centro storico, realizzando lo stesso lavoro previsto per Corso Vittorio Emanuele”.