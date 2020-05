Fiamme in un appartamento di via San Giovanni: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

È stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco a evitare in peggio in un appartemento di via San Giovanni, dove vivono due aziani, di cui uno invalido.

Recandosi subito sul posto, infatti, le Fiamme Gialle hanno evitato l’espandersi delle fiamme divamapate sul piano cottura di una cucina per cause ancora da stabilire.

Effettuate le operazioni di messa in sicurezza del locale e constatato che non c’è stato nessun danno rilevante, i due coniugi sono rimasti illesi.