Ginnaste campobassane in Francia per confrontarsi con atlete provenienti da tutto il mondo

Durante questo primo semestre 2024 il sodalizio Campobassano ha visto le ginnaste della ASD FisioPro Gym sui podi delle numerose Finali Nazionali EDS alle quali hanno avuto accesso qualificandosi con successo nel secondo semestre 2023.

Dopo numerosi successi, le ginnaste dell’Agonistica sono in partenza per il 9° International Tournemant Dukes of Savoy nella città di Chambéry, Fr dove si confronteranno con ginnaste provenienti da tutto il mondo come Svizzera, Tunisia, Emirati Arabi, Galles, Francia, Slovacchia.

La delegazione societaria accompagnata in terra Francese dalla loro Istruttrice Ilaria Marino (ex Agonista Gold FGI) vedrà scendere in pedana su Programma del CdP FIG nella Categoria Allieve 2015 Emilia Lena specialità Corpo libero e palla; Categoria Allieve 2012 Maeva Carozza specialità Corpo libero e clavette; Categoria Junior 2011 Karina KRASOVSKA specialità Corpo libero e Palla e la sorella gemella Karolina KRASOVSKA specialità Corpo libero e clavette.