Il Club di Termoli al Rotary Campus di Molise e Abruzzo

Si è rinnovato anche quest’anno l’impegno del Club di Termoli per il Rotary Campus di Molise e Abruzzo.

Si tratta di uno dei Service più importanti del Distretto 2090, che in questa edizione ha coinvolto circa 500 partecipanti, tra disabili e accompagnatori, i

quali hanno potuto vivere una settimana all’insegna del divertimento e della

solidarietà. Sport, danza, scultura, cucina sono solo un assaggio delle molteplici attività messe in piedi dai vari Club durante la XXXII edizione, curata dal Rotary di Campobasso, dietro la regia degli storici organizzatori

dell’evento Gino Palone, Giuseppe Terenzio, Filippo Andreoni.

Sempre quest’anno il Rotary di Termoli, grazie all’impegno del presidente della Commissione “Rotary Campus” del Club di Termoli Emilio Travaglini, si è adoperato per una delle giornate della manifestazione organizzando una sessione di allenamento di pallacanestro con il coach del Pescara Basket Fabio Di Tommaso. Hanno inoltre preso parte all’iniziativa anche Elisa Castriotta, Marika Ciccotosto, Nancy Checchia e Martina Acquaviva, educatrici del progetto di servizio civile presso la ludoteca ospedaliera di Termoli che, coordinate da Lussiana Difino, hanno sviluppato una serie di attività con le quali coinvolgere i partecipanti fuori e dentro il campo da basket.

Presente anche la presidente del Club di Termoli Rossella Travaglini che ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno profuso dai Club di Molise e Abruzzo.

«Il Campus è uno Service più lodevoli tra quelli portati avanti nel Distretto – ha affermato – colgo l’occasione per ringraziare quanti si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento e i volontari che hanno preso parte alla giornata curata dal nostro Club. Ringrazio anche il gruppo Sarni che ha donato oltre 500 dolci per la giornata».