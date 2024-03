Il Festival LibrOrchestra fa tappa a Pietracatella

Ancora una volta la Comunità di Pietracatella riesce a cogliere un importante risultato sul piano culturale, anche grazie ad una collaudata sinergia istauratasi tra il mondo editoriale e l’associazionismo molisano. Stasera, infatti, il prestigioso “Festival Itinerante LibrOrchestra” farà tappa nel centro fortorino, presso la Biblioteca Comunale alle ore 16,30, con la messa in scena dello spettacolo “Tarabella e il tesoro del bruco Baronessa”.

L’evento gratuito si propone di suscitare l’interesse e la curiosità dei più piccini con una formula accattivante e coinvolgente, incentrata sia sulla lettura musicata che sull’originale interpretazione offerta dal gruppo di artisti “Garilli Sound Projet”, formatosi grazie all’esperienza di Elisabetta Garilli nel campo della musica, della didattica e della divulgazione culturale.

L’Atelier musicale, che si avvale dell’esperienza e del talento di Serena Abagnato, Giulia Carli e Gianluca Gozzi, riesce a rappresentare un punto di riferimento nazionale nell’ambito della cultura e della ricerca sperimentale, anche grazie ad una rete di rapporti e collaborazioni con orchestre, ballerini, attori, musicisti e illustratori provenienti da ogni parte d’Italia. In effetti, “LibrOrchestra” è molto più di un festival. E’ un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni, un’occasione per crescere e per scoprire il mondo con occhi nuovi. La musica e la lettura si intrecciano, creando un’armonia che risuona nel cuore di chi partecipa. Di riflesso, l’obiettivo sociale della manifestazione nazionale è diretto a contrastare l’impoverimento culturale attraverso la strutturazione di un calendario itinerante, capace di coinvolgere le diverse realtà territoriali. In Molise, l’iniziativa fortorina rientra nell’ambito del progetto “Pietracatella legge”, finanziato e coordinato dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando “Città che legge 2022”, promosso quest’ultimo dal Ministero della Cultura. Un modo innovativo per consolidare ogni forma di collaborazione fra amministrazioni, scuole, biblioteche, librerie, teatri, enti e aziende con particolare sensibilità verso la divulgazione formativa.

Per tali ragioni, il sindaco, Antonio Tomassone, ha commentato con soddisfazione l’iniziativa: “Per la nostra Cittadina ospitare LibrOrchestra rappresenta un risultato importante. Siamo entusiasti soprattutto perché è un evento che si svolge in linea ad una sinergia con Pietracatella legge. Abbiamo scelto di investire sui giovani e nella cultura come un bene e una ricchezza per tutti”. Sulla stessa linea la presentazione di Elisabetta Garilli, la quale, nella veste di direttrice artistica del Festival, ha rimarcato quanto segue: “Il filo conduttore di quest’anno è Musica, arte e poesia per la pace e per i bambini, i linguaggi espressivi e la musica intesi come strumenti possibili per attivare un processo che porti alla pace, oltre che alla corretta e completa formazione dell’individuo con un approccio multiculturale. Il tema proposto è, appunto, rieducarsi per educare: tornare a noi e provare su noi stessi per arrivare ai bambini”. Una particolare menzione riguarda il main sponsor della manifestazione, curato dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna. LibrOrchestra farà tappa, il prossimo 19 marzo, anche a Sant’Elia a Pianisi, sempre con la stessa formula ideata per l’attesa serata di Pietracatella.

domenico rotondi