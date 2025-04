La primavera del volley esplode in Molise col trofeo dei Tre Mari e la Supercoppa del Sud

Da domani (24 aprile) a giovedì primo maggio il meglio del volley giovanile e delle minors dell’Italia meridionale sotto rete si ritroverà in Molise con un doppio appuntamento: il trofeo dei ‘Tre Mari’, una sorta di antipasto del ‘Trofeo delle Regioni’, con coinvolte le selezioni (maschili e femminili), oltre che dell’ospitante Molise, anche di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e la ‘Supercoppa del Sud’, appuntamento di grande spessore per i club di serie C e D dei medesimi territori sempre per i due generi. Il primo appuntamento sarà ospitato nei due capoluoghi: a Campobasso le qualificazioni, ad Isernia le finali. Il secondo, invece, sarà ospitato tutto a Campobasso su quattro sedi di gioco.

Nel pomeriggio, presso la sala riunioni ‘Tonino Bussone’ del Coni Molise, location molto vicina agli uffici della Fipav regionale, c’è stata la conferenza stampa di presentazione dei due eventi.

Il numero uno della Fipav Molise Gennaro Niro è stato gran cerimoniere e moderatore di un momento che ha visto al tavolo la consigliera federale Antonella Di Cesare, il componente del consiglio regionale Massimo Guglielmi, il presidente del Coni Molise Benito Suliani e, in rappresentanza delle due città capoluogo, il delegato allo sport di Campobasso Luca Praitano ed il responsabile dell’assessorato alla protezione civile di Isernia Vittorio Monaco.

Ad aprire la sequenza degli interventi Luca Praitano. «Mi complimento con la Fipav Molise per quanto riesce a portare avanti – ha affermato il rappresentante di Palazzo San Giorgio – e mi piace anche sottolineare come, quale istituzione municipale, facciamo sempre tanti sforzi per garantire eventi nella nostra città. Personalmente, sono motivato per il lavoro che stiamo facendo. La pallavolo si sta inserendo sempre più e sono felice di questo».

Dal canto suo Vittorio Monaco ha evidenziato con disappunto come «Isernia deve fare i conti con problematiche legate sia all’impiantistica sportive che alle strutture ricettive. Nel prossimo futuro però – ha aggiunto – saremo dotati di una nuova struttura in zona Le Piane così da poter rientrare nel giro degli eventi organizzati nella nostra regione. Siamo sempre presenti e disponibili per qualsiasi evento vogliate organizzare ad Isernia».

Parole al miele per la politica territoriale federale sono arrivate dal presidente del Coni Molise Benito Suliani. «Gennaro Niro e tutto il suo staff meritano i complimenti per quello che stanno facendo in questi anni. Il settore giovanile è in grande crescita ed il movimento della pallavolo è in salute. La nostra regione ha bisogno di impianti, quindi il nostro ufficio impiantistica è pronto a dare una mano e a fare lavoro di squadra. Un plauso quindi alla Federvolley molisana perché sta lavorando molto bene».

In rappresentanza dei vertici di via Vitorchiano, la consigliera Federale Antonella Di Cesare ha rammentato come «quando Gennaro (Niro, ndr) mi ha chiamata a novembre per illustrare il da farsi non pensavo alle tante difficoltà che ci sono dietro. Un consigliere federale lavora tanto. Stando in consiglio, mi sono resa conto che il Molise ad oggi ha un valore a livello italiano, è stato fatto tanto e si continuerà a fare tanto. Parteciperò ai due eventi e sono contenta che parteciperanno anche le nostre rappresentative. In occasione della Supercoppa del Sud, peraltro, sarò impegnata direttamente in campo, vedremo con quale risultato».

Massimo Gugliemi, consigliere regionale federale, da isernino ha rammentato come «nel capoluogo pentro emergono delle difficoltà logistiche, quindi per noi ogni volta è difficile. Però, siamo riusciti ad organizzare anche questa kermesse ed avremo le finali nella nostra città. Le due finali saranno trasmesse in diretta streaming, sulla pagina Facebook del comitato e sul canale YouTube dedicato (Break Point, ndr), su cui stiamo lavorando per dar vita ad un programma dedicato alla pallavolo della nostra regione».

Sintetizzando tutti gli interventi, poi, Niro ha voluto «rivolgere il mio grazie agli intervenuti, auspicando di vedere tutti sui campi ora per questi appuntamenti».

A stretto giro, l’attenzione andrà sul ‘trofeo dei Tre Mari’ con le gare previste giovedì alle 16.30 e alle 18.30. Venerdì poi la chiusura dei gironi alle 10 e poi al pomeriggio le finali: alle 16 la femminile e alle 17.30 la maschile.

Tutti i match saranno sulla distanza dei due set su tre con terzo in modalità tie-break (ai quindici cioè). Le gare maschili saranno previste tra PalaIpia e PalaVazzieri, quelle femminili, invece, tra Itas Pertini e Liceo Galanti.

Al maschile, nel girone A Sicilia, Puglia e Molise, nel B Calabria, Campania e Basilicata. Al femminile, invece, nella poule A Campania, Calabria e Basilicata, nella B Sicilia, Puglia e Molise.

Per la selezione molisana i match saranno al PalaIpia al maschile con gare entrambe al giovedì alle 16.30 e alle 18.30 contro, rispettivamente, Puglia e Sicilia, mentre al femminile match al Galanti negli stessi orari e le medesime antagoniste.

Oltre ai premi di squadra, al termine dell’evento previsti anche dei riconoscimenti individuali: mvp del torneo, miglior centrale, libero, regista e laterale.