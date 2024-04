L’ultima estate in paese: Simonetta Tassinari questa sera ospite di Ti racconto un libro

La tranquilla vita di provincia che fa i conti con il mondo, che pian piano si affaccia anche tra le sperdute montagne molisane. Una storia ambientata nella magia degli anni Settanta, che riflette il delicato equilibrio tra curiosità e diffidenza, raccontata attraverso lo sguardo di una ragazza di provincia.

Simonetta Tassinari firma un romanzo tenero e intenso, ambientato in un piccolo paese molisano di montagna, durante l’estate del 1975, dove giunge inaspettato un giovane straniero biondo, alto, a cavallo di un potente Kawasaki: il suo nome è Pierre Duchamp, di nazionalità belga, di professione architetto. Pianta la sua tenda ai confini del parco pubblico. Nello zaino ha un manuale di puericultura italiano, stampato proprio in quel paesino, unica traccia della sua famiglia d’origine, e che gli è stato consegnato, una volta finiti gli studi, dalla madre superiora dell’orfanotrofio nei pressi di Liegi nel quale è cresciuto. Con lui la gente del posto è gentile, ma evasiva, da una parte sembra volerlo aiutare, dall’altra sembrano tutti infastiditi se non allarmati dalla sua presenza. Gli unici a dargli una mano sono cinque liceali, cinque ragazzi a cui il paese va stretto e che sognano l’avventura. Grazie a loro verrà alla luce una vicenda sconcertante, che risale al lontano passato di un’Italia ancora stremata dalla guerra quando, in una notte di dicembre, una malandata corriera piena di famiglie di emigranti proveniente dalla Sicilia e diretta verso le miniere belghe, si era fermata al paese per far scendere un uomo e la moglie con le doglie. Dei due siciliani si sono poi perse le tracce, ma il loro passaggio ha lasciato in eredità una verità sconvolgente che investe tutta la piccola comunità…

Docente di storia e filosofia, autrice di romanzi e saggi di argomento storico-filosofico, Simonetta Tassinari è il prossimo ospite di Ti racconto un libro 2024, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

L’incontro con l’autrice è in programma giovedì 18 aprile, alle ore 18.30 nel Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, e al suo fianco ci sarà la giornalista Enrica Cefaratti.

Il prossimo incontro con Ti racconto un libro è in programma martedì 14 maggio, alle ore 18.30 nel Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, con Evelina Santangelo per la presentazione de Il sentimento del mare, candidato al Premio Strega 2024. In questo libro, le storie di uomini e donne che hanno sfidato, amato o subíto il mare s’intrecciano con quella di chi racconta, mettendosi a nudo. Al punto che qualsiasi etichetta – romanzo, memoir, reportage narrativo – diventa inutile: questo è un testo vertiginoso, che inventa se stesso pagina dopo pagina. L’autrice dialogherà con la scrittrice Anna Giurickovic Dato.