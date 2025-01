Morcone, ‘Presepe nel Presepe’: un viaggio nel cuore

Domenico Rotondi

L’annuale Rassegna natalizia di Morcone, con il suo suggestivo tema del “Presepe nel Presepe” connaturato alla singolare caratteristica urbanistica del Borgo sannita, è diventata ormai una kermesse di respiro nazionale, anche grazie al dinamismo dell’associazionismo locale. Non a caso, il significativo evento riesce a coniugare arte, spiritualità e tradizione artigianale, creando una vera e propria festa per gli occhi e per il cuore. Il Sannio appenninico diventa parte integrante della manifestazione, trasformando l’antica Mucre in un palcoscenico naturale che racconta la religiosità popolare di una terra plurimillenaria, ancora oggi ancorata al senso profondo della spiritualità. Ogni presepe è un segno tangibile di un piccolo mondo ricco di lavoro, sacrificio e fede, rivolto ad esaltare la bellezza architettonica di un centro storico plasmato e curato dall’amorevolezza degli uomini. La tradizione presepiale si mescola con il racconto di una comunità che, pur cambiando con il passare dei secoli, continua a custodire il senso della fratellanza identitaria, senza cedere il passo all’edonismo del mondo d’oggi. Nel contempo, il verdeggiante paesaggio sannita, con i suoi borghi medievali, le colline coperte da vigneti, uliveti e boschi secolari, rappresenta un elemento fondamentale per i presepi di Morcone. Perciò i tanti visitatori hanno ripercorso le strade del Borgo, proiettandosi in un viaggio temporale intriso di sacralità e semplicità del buon vivere. Non sono mancate, peraltro, le giuste e conformi innovazioni all’insegna di nuove tecniche raffigurative, creando un perfetto equilibrio tra il rispetto della tradizione e l’evoluzione artistica. In tal senso, merita di essere menzionata la partecipazione di diversi artisti, i quali hanno reinterpretato in modo suggestivo il valore della Natività. La manifestazione morconese ha coinvolto anche i più giovani, con iniziative didattiche dirette a tramandare i segreti dell’artigianalità sannita. Percio abbiamo rivolto alcune domande al presidente del Circolo Fotografico Sannita, Cosimo Petretti. Presidente, quali emozioni prova nel parlare dei presepi di Morcone?

“Per gli anni che ho posso dire che sono meta’ beneventano e meta’ morconese anche se, purtroppo, e questo mi dispiace non riesco a ricordare quando sono venuto per la prima volta a Morcone. Molte volte mi sono chiesto chissà quante persone percorrendo la statale 87, provenendo sia da Benevento che da Isernia, trovandosi come d’incanto il nostro paesello hanno esclamato: mi sembra un presepe! Non a caso la cittadina di Morcone, cosi’ caratteristica per quel suo essere arroccata alle pendici della montagna con architetture ed un impianto viario unico. Uno scenario degno di essere un fondale per un presepe artistico. E non c’e’ miglior definizione per la bellissima manifestazione del PRESEPE NEL PRESEPE del Presepe vivente che si svolge a Morcone nei primi di gennaio ogni anno. Ogni visitatore viene travolto in una bellissima atmosfera , dove vengono coinvolti oltre 300 figuranti dai bambini ai meno giovani. Padrone e’ il paesaggio e per questo sicuramente lo porta ad essere uno dei piu’ belli presepi d’Italia”.