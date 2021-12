“Natale in Città”: gli eventi in programma mercoledì 22 dicembre a Campobasso

anti gli appuntamenti in programma per mercoledì 22 dicembre inseriti nel cartellone di “Natale in città”, il calendario di eventi messi in programma dall’Amministrazione comunale di Campobasso per tutto il periodo delle festività natalizie e fino al 17 gennaio 2022.

In particolare, mercoledì 22 dicembre, i Mercatini di Natale in Piazza Pepe saranno aperti dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 22,00; alle 17.00 ci sarà l’animazione per bambini con consegna delle letterine a Babbo Natale in compagnia degli Elfi e di Elsa e Anno di “Frozen”, a cura della ludoteca Magicabula; alle ore 18.00 è previsto lo spettacolo itinerante nel centro storico a cura della Compagnia “Le Bangale” di Baranello.

Proprio mercoledì 22 dicembre, alla Casa della Scuola, partiranno gli eventi di “Kids & Family Show”, progettati dall’Amministrazione comunale di Campobasso per il progetto Revival e inseriti nel cartellone di “Natale in Città”, dedicati espressamente ai bambini e alle famiglie. Si aprirà con il “Cinema per famiglie” e con la proiezione di Coco (Animazione, 2017), alle ore 17.00.

Presso Spazio Sfuso in Piazza Gabriele Pepe a Campobasso, dalle ore 17:00, appuntamento con “VIGNE E VIGNETTE”, organizzata dall’Associazione Cuore Non Mente con il sostegno del Comune di Campobasso. L’evento prevede alle ore 17:00, il laboratorio di Fumetto con Valentina Bianconi e Giovanni De Micheli (su prenotazione, per un massimo di 20 persone); alle ore 19:00 la degustazione di vini molisani a cura di ONAV Campobasso; alle 19:30, personalizzazione di etichette di bottiglie di Tintilia “200 metri” Tenimenti Grieco, ad opera degli artisti del fumetto e sempre alle ore 19:30 il concerto del duo “Serendipity”, Serena Minicucci (voce) e Francesco De Simone (chitarra).

Per le attività che si svolgeranno al chiuso, è obbligatorio il Green Pass e indossare la mascherina.

In serata, al Teatro Savoia, ore 21.00, ci sarà L’Ensemble Femminile MusArte in concerto per il Natale, insieme a Ilaria Bucci, voce, Direttore M.° Clara Galuppo.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla LILT Campobasso. Un viaggio attraverso le più belle canzoni della musica italiana

Prenotazione su liveticket.it: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=345235