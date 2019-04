Nonni Vigili, a Guglionesi il servizio prende il via con Antonio Sarchione e Lino Bellocchio

Al via operativo il servizio civico del progetto ‘Nonno Vigile’ del Comune di Guglionesi, con la coppia di volontari Antonio Sarchione e Lino Bellocchio, attivi dalla mattinata nei pressi dell’istituto scolastico di piazza Indipendenza a Guglionesi.

Con il progetto ‘Nonni Vigili’, in riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale numero 44 del 29.11.2018, il Comune di Guglionesi ha inteso attivare iniziative a favore degli studenti e degli anziani, con il fine di costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e sia per garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale della comunità in cui essi vivono.

Sono stati selezionati cittadini di età compresa tra i 50 e i 75 anni, in possesso dei seguenti requisiti: residente nel Comune di Guglionesi; godimento dei diritti politici; esclusi condanne penali e carichi pendenti; possesso di idoneità psicofisica specifica dimostrata mediante certificato.

Previo colloquio individuale per valutarne l’attitudine, i volontari aspiranti ‘Nonni Vigili’ sono stati sezionati e ammessi a un breve periodo di formazione ed addestramento presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Guglionesi.

Il Nonno Vigile sarà impegnato nei servizi di sorveglianza particolari e limitati nel tempo presso le scuole cittadine negli orari di entrata e uscita, con presenza giornaliera garantendo gli attraversamenti pedonali, prestando attenzione in particolar modo all’arrivo, al transito e alla partenza di scuolabus. Inoltre l’attività di volontariato ‘Nonni Vigili’ sarà a supporto del servizio di sorveglianza generica: parchi, giardini, manifestazioni culturali organizzate o patrocinate dall’Ente.

I ‘Nonni Vigili’ sono dotati di tessera di riconoscimento, berretto/cappellino, giubbotto o pettorina, fischietto e paletta per la segnalazione.