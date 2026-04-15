Pallacanestro U17 femminile, missione compiuta per la Magnolia Campobasso che conquista l’accesso alle finali nazionali

DARIO SALVATORELLI

Missione compiuta per la Magnolia Campobasso, che conquista l’accesso alle finali nazionali Under 17 femminile chiudendo al secondo posto l’interzona (concentramento n. 8) disputata a Senigallia nello scorso weekend. Un torneo molto equilibrato, in cui tre delle quattro squadre partecipanti — oltre alla Magnolia, Horus Padova e Vis Rosa Ferrara — si sono dimostrate sostanzialmente allo stesso livello. La qualificazione si è decisa sul filo di lana, con un arrivo a tre in vetta che ha finito per penalizzare la formazione veneta, premiando invece quella emiliana e le molisane.

Il bilancio per la squadra guidata da coach Diotallevi è di due vittorie e una sconfitta. Nella gara d’esordio contro La Polismile Torino — poi rivelatasi la meno competitiva del gruppo — la Magnolia ha condotto bene nei primi due quarti, ha subito il rientro delle avversarie dopo l’intervallo, ma è riuscita comunque a chiudere il match con un guizzo finale. Più agevole invece il successo nella seconda giornata contro Ferrara, con le campobassane sempre in controllo della partita.

È arrivata infine una sconfitta di misura nell’ultima sfida contro Padova, una gara che lascia qualche rammarico anche per alcune decisioni arbitrali contestate: tre falli tecnici fischiati alla Magnolia hanno portato a tre liberi decisivi per le avversarie, vittoriose proprio con tre punti di scarto. Nonostante ciò, la qualificazione non è mai stata realmente in discussione, anche grazie alla pesante sconfitta rimediata da Padova nella prima giornata contro Ferrara, che ha determinato la classifica avulsa a tre e l’esclusione delle venete.

Al termine della competizione, coach Diotallevi — solitamente poco incline a commentare l’arbitraggio — ha sottolineato la gestione poco convincente dell’ultima gara da parte dei direttori di gara, per poi soffermarsi anche su alcune valutazioni relative alla propria squadra: “Non è accettabile quello che è accaduto con metro completamente differente tra le due squadre e chiamate a spezzare il gioco e a porre fuori dal contesto le effettive protagoniste del match, le giocatrici, che non hanno potuto effettivamente incidere sulla contesa e questo in un match che rappresenta una sintesi di una stagione di lavoro. Poi, nel complesso, brava Padova a ritrovare l’inerzia con una tripla, ma avanti di uno e con palla in mano quel fischio ricevuto è davvero assurdo, paradossale. Questa squadra riesce a dare il massimo contro avversarie strutturate con cui si accoppia anche meglio a livello difensivo, patendo un po’ contro team più di corsa, complice anche qualche amnesia difensiva, su cui occorre trovare maggiori consapevolezze del momento, del risultato e di quanto avviene in campo“.

Il prossimo appuntamento, dunque, è alle finali nazionali di Tortona e Venaria, in programma a partire dal prossimo 27 aprile, con le sedici partecipanti elencate qui di seguito:

Magnolia Campobasso

Vis Rosa Ferrara

Basket Femminile 95 Varese

Club Basket Frascati

Sap Alghero

Basketball Academy Firenze

Libertas Moncalieri

Geas Academy Sesto San Giovanni

Basket Project Faenza

Sistema Rosa Pordenone

Jolly Basket Livorno

Umana Reyer Venezia

Lupe San Martino

BCC Derthona

Futurosa Trieste

Basket Costa Masnaga

Questi i risultati del concentramento numero 8, i tabellini delle gare della Magnolia e la classifica finale:

PRIMA GIORNATA

Vis Rosa Ferrara-Horus Padova 61-24

Lapolismile Torino-Magnolia Campobasso 60-63

LAPOLISMILE TORINO 60

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 63

(10-20, 21-34; 40-42)

TORINO: Censoplano 23, Brena 13, Andretta 13, Goffi 2, Okoeguale; Muraro 4, Petrachi, Berta 5, Mihalascu, Ferraris. Ne: Zanella e De Poli. All.: Lombardo.

CAMPOBASSO: Felicita 6, Perini 12, Padulo 3, Tateo 9, Carrarini 11; Giuliani 2, Altavilla 8, Giulivi 6, Fatica 6, Libardo. Ne: Mastrototaro e Ciancaglione. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Loglisci (Urbino) e Romanella (Pesaro).

NOTE: progressione punteggio: 5-10 (5’), 17-29 (15’), 32-37 (25’), 45-54 (35’). Massimo vantaggio: Torino 3 (5-2); Campobasso 17 (17-34).

SECONDA GIORNATA

Vis Rosa Ferrara-Magnolia Campobasso 48-62

Horus Padova-Lapolismile Torino 60-46

VIS ROSA FERRARA 48

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 62

(12-23, 24-33; 31-52)

FERRARA: Dianda 9, Stavrov 7, Losi 6, Dovesi 17, Moni Luma 9; Schenato, Legnani, Magnani, Adami, Recchia, Duati. Ne: Foti. All.: Frignani.

CAMPOBASSO: Felicita 12, Padulo 7, Fatica 2, Tateo 10, Carrarini 7; Giuliani 16, Perini, Giulivi 3, Altavilla 2, Libardo 3, Brandoni, Ciancaglione. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Caporalini e Sampaolesi (Ancona).

NOTE: uscita per cinque falli Perini (Campobasso). Fallo tecnico a Tateo (Campobasso). Fallo antisportivo a Stavrov (Ferrara). Progressione punteggio: 1-11 (5’), 18-26 (15’), 29-46 (25’), 41-56 (35’). Massimo vantaggio: Ferrara 1 (12-11); Campobasso 25 (31-56).

TERZA GIORNATA

Horus Padova-Magnolia Campobasso 53-50

Lapolismile Torino-Vis Rosa Ferrara 56-75

HORUS PADOVA 56

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 53

(12-11, 27-23; 41-36)

PADOVA: Meroi 16, Artuso 13, Monaco 8, Bano 3, Drigo 4; Rolle, Pochettini 8, Capuzzo 2, Venturato 2, Gabbellotto, Noventa. Ne: Boschetto. All.: Caiolo.

CAMPOBASSO: Felicita, Perini 7, Padulo 11, Tateo 8, Carrarini 7; Giuliani 4, Giulivi 11, Fatica, Altavilla 5, Libardo. Ne: Mastrototaro e Ciancaglione. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Boldrini (Ancona) e Sisi (Fermo).

NOTE: fallo tecnico a Diotallevi (allenatore), Carrarini e Giulivi (Campobasso). Progressione punteggio: 5-10 (5’), 2317 (15’), 35-31 (25’), 46-45 (35’). Massimo vantaggio: Padova 9 (32-23); Campobasso 5 (5-10).

CLASSIFICA FINALE

Vis Rosa Ferrara 4

Magnolia Campobasso 4

Horus Padova 4

Lapolismile Torino 0