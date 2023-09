Pallavolo serie B, EnergyTime Spike Devils supera l’Afragola nel test amichevole

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO – AFRAGOLA VOLLEY 3-0 (25/14, 25/21, 25/21)

[SET SUPPLEMENTARE: 25/19 Campobasso]

Prosegue il campionato immacolato per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso. Contro la matricola di cadetteria Afragola – i campani saranno al via nel girone H della serie B – i rossoblù danno vita ad una prova di grande sostanza in cui centrano tutti e quattro i set giocati. Nel primo parziale il divario è molto netto, così come è sostanzioso nei successivi in cui il trainer rossoblù Mariano Maniscalco dà spazio ad un po’ tutte le proprie opzioni, eccezion fatta per il centrale Minuti tenuto ancora a riposo a livello precauzionale.

«È stato un test con meno patemi per noi – spiega al termine il trainer dei rossoblù Mariano Maniscalco – ma abbiamo potuto cercare di dare ulteriori occasioni di gioco al gruppo e diluire ulteriormente i carichi di lavoro. Nel complesso, le risposte sono state davvero di rilievo».

Per i campobassani, ora, si entrerà in una settimana con ben due test: mercoledì a Napoli in casa del team di A3 e poi sabato un triangolare a Gioia del Colle coi gioiesi padroni di casa e l’altro team di B del Cus Bari.

«Sarà un ulteriore step per il nostro percorso di avvicinamento alla prima di campionato – aggiunge – in quello che è un cammino pienamente cadenzato in cui, un passo alla volta, proseguiamo nel nostro itinerario vogliamo avvicinarci in maniera concreta alla prima di campionato».

«Sappiamo che la Fenice Roma – riconosce Maniscalco – è formazione con una matrice molto giovanile, ma le successive sfide a Roma in casa della Lazio ed il match con il Pomigliano saranno già degli scontri d’alta quota da affrontare al meglio. Dovremo essere subito pronti perché non c’è margine di attesa e le difficoltà saranno ampie».

«Sfrutteremo – chiosa l’allenatore – la settimana precedente l’esordio per consolidare le nostre basi di gioco prima di proiettarci sul campionato per quello che sarà il trittico iniziale dove, con la Lazio, troveremo un giocatore come l’isernino Michele Vizoco, che con grande piacere ritroverò (era stato suo giocatore nella selezione del Molise, ndr). È un elemento che merito e sono felice possa avere questa opportunità».