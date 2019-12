Primo concorso di composizione per banda ‘Amedeo Varanese’, sabato a Campolieto la proclamazione dei vincitori

Sabato 28 dicembre 2019, nella Chiesa Madre di San Michele Arcangelo di Campolieto, alle ore 17:00 ci sarà la proclamazione e la premiazione dei vincitori del I Concorso di Composizione per Banda ‘Amedeo Varanese’.

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione Musicale ‘Saverio Lombardi’ Complesso Bandistico Comune di Campolieto diretto dal Maestro De Marco Livio e dal direttore artistico Maestro De Marco Emiliano, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Campolieto, chiuderà il cartellone di ‘Notti Celesti in Terre Celestiniane’.

Il Concorso di Composizione per Banda è stato ideato con lo scopo di riscoprire la figura storica e artistico-musicale del clarinettista e compositore campoletano Maestro Amedeo Varanese e per mantenere viva, attraverso la composizione e l’esecuzione di marce inedite per banda, la tradizione bandistica molisana e dell’Italia centro-meridionale.

A giudicare e selezionare le migliori composizioni una giuria di livello artistico internazionale: Maestro Nicola Samale (presidente di giuria), Maestro Paolino Addesso (giurato), Maestro Domenico Lombardi (giurato).

La manifestazione del 28 dicembre sarà articolata in tre macro momenti: brevi relazioni sulla vita artistico-musicale del M° Amedeo Varanese e sulla tradizione bandistica molisana e dell’Italia centromeridionale; proclamazione e premiazione delle marce vincitrici; rassegna di marce, tra le quali anche quelle vincitrici, eseguite dal Complesso Bandistico Comune di Campolieto.