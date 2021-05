Quando le recensioni orientano i consumi degli utenti digitali

Le ricerche di settore parlano chiaro rispetto al ruolo, sempre più fondamentale, delle recensioni degli utenti nell’acquisto online, così come in quello dell’adesione ai servizi del web, a partire dalle svariate realtà connesse al mondo dell’intrattenimento.

Il punto di partenza è una ricerca che, pubblicata nel 2020, aveva già individuato questo genere di approccio verso l’aumento della rilevanza delle reviews digitali: si tratta dei dati diffusi, nello scorso anno, dal Politecnico di Milano e da Netcomm, nell’ambito dell’Osservatorio eCommerce B2C.

Secondo i dati rilevati, infatti, le recensioni hanno un impatto del 90 per cento rispetto alle scelte dei consumatori digitali italiani, con una forte fiducia verso il feedback degli altri clienti, oltre che dei siti specializzati.

A dominare questo campo sono i settori più svariati, che spaziano dai viaggi e arrivano fino alla ristorazione, come conferma l’esperienza di “Trip Advisor”, popolarissimo sito di recensioni (oltre 370 milioni di visitatori unici al mese) che, secondo una ricerca diffusa dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, incide sul 77 per cento delle scelte sui viaggi, e sul 50 per cento delle scelte sui ristoranti.

Non è da meno l’abbigliamento, visto che, per mezzo di servizi come il danese “Trustpilot”, le opinioni dei consumatori diventano fortemente rilevanti negli acquisti dei capi di vestiario, con oltre un milione di reviews mensili.

Importantissime sono anche le recensioni anche nel campo dell’entertainment digitale, dai games alle scommesse, fino ai casinò.

Per quanto riguarda, nello specifico, le reviews connesse ai games, queste sono molto ricercate nei siti specializzati – con tanto di anticipazioni sui contenuti – e ora anche al centro dell’interesse di alcuni influencer “di grido” nel settore, molto seguiti sui social, da Twitch a YouTube e in grado, grazie alla loro attività, di fornire indicazioni precise sugli ultimi aggiornamenti dei games, come nel caso di Michele Poggi (Sabaku no Maiku per gli Youtubers), esperto in “Dark Souls” .

La stessa attenzione e la stessa modalità di approccio è, del resto, quella seguita dai numerosi siti di comparazione per il gioco e per le scommesse presenti in Italia: questi ultimi mettono infatti in evidenza le criticità e i vantaggi degli operatori di settore, dai metodi di pagamento più accreditati (PayPal, ad esempio), passando per la sicurezza nell’inserimento dei dati personali e, chiaramente, per il palinsesto, a cui sono connessi bonus e promozioni. In tale campo le recensioni di affidabile.org, ad esempio, includono il betting come anche i giochi da casino, mentre altri siti web comparatori sono specializzati in uno dei due specifici campi.

Intanto, anche gli operatori del betting iniziano ad avere i propri influencer: si pensi all’esperienza dell’integrazione della piattaforma “Tipster” nell’App di Sisal Matchpoint, dove gli utenti possono condividere le proprie giocate e interagire, via messaggio, con tanto di valutazione delle relative esperienze.

Si tratta di un mondo in evoluzione, dunque.

In aggiunta a ciò, va detto comunque che un recente studio in questo campo ha evidenziato anche alcuni rischi connessi alle recensioni da parte degli utenti.

Data la diffusione delle stesse via web, e considerandone l’impatto sulle scelte degli altri avventori digitali, le reviews negative possono infatti incidere di molto sulla brand reputation aziendale.

Ecco dunque, a conferma della rilevanza delle recensioni, che sono nati servizi come “Reputation UP” – connesso all’omonimo centro studi internazionali -, in grado di individuare le reviews false e configurabili addirittura come forme di diffamazione.

Intanto, sempre a questo proposito, nuovi studi stanno individuando, per mezzo di innovativi algoritmi, l’attendibilità delle recensioni degli utenti in ambito games.