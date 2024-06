Semaforo giallo per lo slalom di Pettoranello del Molise che domani spegne la prima candelina. Le verifiche tecniche e sportive hanno aperto la manifestazione motoristica organizzata dall’Aci Molise e dall’Associazione Molise Sport in stretta sinergia con l’amministrazione comunale. 24 i verificati nel corso del pomeriggio (con possibilità di verificare anche domani mattina dalle 7 alle 8,30).

Alle 10,30 scatterà la ricognizione. A seguire ci saranno le tre manche ufficiali che decreteranno il vincitore assoluto della corsa. Su un percorso tecnico di 2 chilometri e 830 metri, i piloti sono pronti a confrontarsi a colpi di acceleratore per centrare il miglior risultato possibile. Sotto un caldo sole estivo, riflettori accesi per una competizione destinata a crescere ulteriormente nel corso del tempo. Grazie ad un grande lavoro in sinergia tra organizzatori e istituzioni, i motori sono tornati protagonisti nella provincia di Isernia.

Una manifestazione che rappresenta anche un volano importante per il turismo nella nostra regione, punto di partenza importante per costruire qualcosa di ancora più bello e importante in futuro. Alla vigilia queste le dichiarazioni del direttore di gara Antonio Cappelli. “E’ un percorso molto bello e una zona logistica ottima – rimarca – è una manifestazione destinata a crescere nel tempo. Il numero di iscritti, visto il momento storico che si vive è in linea con quello generale”.