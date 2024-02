Serie D, il Real Monterotondo espugna il ‘Di Tella’ di Vastogirardi. Decide Manca

VASTOGIRARDI – REAL MONTEROTONDO 0-1

VASTOGIRARDI: Servalli, Tocco (73’ Iacovetta), Panaro, Antogiovanni (62’ Iacullo), Filì, Visani (66’ Gargiulo), Caon, Ceccuzzi (80’ De Martino), Fontana, Ramos Lopez (65’ Cesaroni), Zuccherato. All.: Marmorini.

REAL MONTEROTONDO: Farfaglia, Malvestuto, Calisto, Gianni, Albanesi, Pasqui, Cantiani, Meledandri, Milani (68’ Ricucci), Manca (94’ Cardillo), Perrotta Fr. S. (56’ Scaffidi). All.: Polverini.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina (Di Berardino–Monaco).

RETE: 48’ Manca.

NOTE: partita sospesa per quattro minuti al 94’ per intemperanze sul campo. Al 93’ allontanati per reciproche scorrettezze il dirigente accompagnatore del Vastogirardi Crudele ed il tecnico in seconda del Real Monterotondo Stillo. Ammoniti Tocco e Ceccuzzi (V); Cantiani e Gianni (RM).

I primi sette minuti della contesa sono alla camomilla con gioco continuo, ma senza grandi occasioni. All’8’, dopo una grande progressione di Caon, Ramos Lopez in area manca il possibile 1-0. Sette minuti dopo, su calcio piazzato, ci prova Zuccherato, la cui traiettoria finisce di poco oltre la traversa.

Al 18’ Visani è provvidenziale sulla conclusione di Malvestuto, deviando il pallone in corner. Sempre gli ospiti si rendono pericolosi tre minuti dopo sugli sviluppi di un calcio piazzato col colpo di testa di Pasqui che però non incide. Al 28’ Meledandri, dopo aver superato Panaro, si trova a tu per tu con Servalli, ma spedisce alle stelle.

Al 33’, su calcio piazzato, gli opsiti ci provano con Albanesi, ma senza grande fortuna. Sul capovolgimento di fronte Ramos Lopez serve Fontana, la cui conclusione è debole. L’ultima occasione della prima frazione è legata ad un colpo di testa debole di Fontana rimpallato dalla difesa avversaria su cross di Caon.

Nella ripresa gli ospiti provano a rendersi pericolosi già in avvio con Milani che, su invito di Perrotta, manca di poco il bersaglio grosso. È però il prologo al vantaggio ospite che arriva due minuti dopo con Manca abile a finalizzare al meglio un cross di Milani. Il Vastogirardi cerca di reagire, ma al 53’ pur spingendo in area non riesce a finalizzare. Due minuti dopo Fontana recupera un pallone di rilievo, lancia in profondità Ramos Lopez che mette di poco a lato.

Al 61’ sempre Ramos Lopez prova a farsi vedere, ma la sua conclusione è ribattuta dalla difesa. Sul capovolgimento di fronte, Milani con un bolide va vicino allo 0-2. Scaffidi al 65’ prova la sortita, ma la mira è sballata.

Al 77’ Iacovetta non finalizza in area di rigore, così come un minuto dopo è Cesaroni a non incidere. Sei minuti dopo, poi, a farsi vedere è Zuccherato sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Farfaglia sventa in corner. Il forcing alto molisano è continuo con Cesaroni che prova a dribblare l’intera difesa, ma finisce per mancare l’occasione. Prima della fine all’89’ Iacovetta si fa vedere dal limite dell’area, ma la sua conclusione è debole. Nel recupero ci prova Iacovetta che tira a porta vuota, ma la sua conclusione viene deviata dai difensori ospiti. Poi Fontana atterrato reclama un calcio di rigore, non concesso dall’arbitro.

La gara si accende, vengono allontanati due elementi – uno per parte – dalle panchine e le proteste non si placano con la partita interrotta per quattro minuti. Finisce il match al Di Tella, Vastogirardi esce sconfitto.