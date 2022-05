Siglato protocollo d’intesa con Plastic Free

È stato siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra il Comune di Termoli e Plastic Free Molise. A mettere nero su bianco erano presenti l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, il dirigente di settore Gianfranco Bove, Maria De Gaetano responsabile Plastic Free Molise e Fabio Canosa responsabile Plastic Free per la provincia di Campobasso. Con tale accordo il Comune di Termoli, tramite l’assessorato all’Ambiente, intende promuovere una serie di attività che consentano di giungere ad un miglioramento della città rispetto alle tematiche green. Nello specifico, Plastic Free si impegna a promuovere appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole in presenza e online. Informazione e sensibilizzazione online sui social, con stand e promozione di passeggiate ecologiche e turistiche senza dimenticare la segnalazione di rifiuti abbandonati in modo abusivo.

Il Comune di Termoli, a ratifica dell’intesa che avrà una durata biennale, si impegnerà invece a patrocinare gratuitamente tutte le attività proposte da Plastic Free garantendo l’intervento della Rieco, azienda che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti in città, per il ritiro dei sacchi al termine di ogni iniziativa che sarà promossa. Ai volontari di Plastic Free, in caso di pubbliche manifestazioni, sarà anche garantita l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di stand informativi.

“Abbiamo voluto firmare questo protocollo d’intesa con Plastic Free – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Rita Colaci – al fine di sensibilizzare il territorio sull’eliminazione della plastica monouso altamente inquinante e che provoca grossi danni al nostro mare; sensibilizzazione che deve essere rivolta anche alla raccolta differenziata, al riciclo e al riuso per cercare di salvaguardare il territorio e l’ambiente e far sì che la nostra città diventi sempre più green”.