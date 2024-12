Tennis, classifiche F.I.T.P. 2025. Molise in crescita

Oltre cento i tennisti classificati e in attività, è quanto emerge dall’attenta analisi sulle nuove graduatorie nazionali 2025 appena diramate dal Settore Tecnico della Federtennis. Ad una cifra di giocatori, ora ragguardevole, bisogna aggiungere le oltre venti tenniste che da qualche tempo tentano di raggiungere le vie impervie della serie B ed è allora possibile affermare che il parco giocatori della Regione Molise è finalmente in crescita dopo anni di buio. Un lieve peggioramento, semmai, riguarda solo i “piani alti” della piramide nazionale: in buona sostanza, in regione, non ci sono più tennisti semiprofessionisti o comunque con classifica, al seguito, così alta da poter essere competitivi in tornei importanti. Parafrasando, è come, se nel calcio, il Molise si ritrovasse senza squadre tra i dilettanti (men che meno in serie C) ma con tante, tantissime nelle serie regionali minori. Le speranze del tennis molisano saranno ancora una volta affidate ad Alessandro Aufiero che manterrà per il quattordicesimo anno consecutivo il tesseramento con l’Associazione Tennis Campobasso. L’atleta, che d’inverno è solito perfezionare gli allenamenti negli States, avvierà la propria stagione agonistica con classifica italiana 3-1.

Non sarà il solo: partiranno dal primo step della terza categoria, anche Fernando Borrelli (sempre tesserato col club rossoblù del Presidente Morrone) e Luigi Di Biase che dopo l’esperienza quasi triennale vissuta in un circolo del beneventano, è tornato ad accasarsi col Tennis Club Boianodue. Promossi Giacomo Germanese (3-3) e Costantino Asiatico (3-4), rispettivamente di Campobasso e Termoli. Pochissimo altro sui gradini della terza categoria che corrisponde alla serie C. Di contro, come detto, sono tanti i giocatori (e le promozioni) in quarta serie: vecchi e nuovi atleti che provano da due o tre stagioni a mettersi in evidenza qua e là, nei tornei per lo più organizzati in zona, sono stati premiati dalla Federtennis.

A Campobasso, promossi Edoardo Della Valle, Paolo Germanese, Matteo Gentile, Lorenzo Ciafardini, Pietro Giampaolo ed altri giovanissimi del vivaio dei Maestri Vendemiati-Perrella-Lambiase. Le promozioni riguardano anche Simone Discenza (Tennis Fontanavecchia) e i due portacolori dell’Urban Sport, Marco Grieco e Gianmichele De Vivo. Soddisfazione anche per il Maestro Prioriello che a Bojano può contare adesso su ben venti tennisti tutti con classifica (migliorata) compresa tra 4-1 e 4-3 come Elio Perrella, Leonardo Caccavelli e Antonio Paiano, tanto per fare qualche nome. A Termoli saltelli (in avanti) piuttosto significativi per Valerio Benedetto e Roberto Cupido: entrambi saranno 4-2 nel 2025. Anche il parterre in rosa, per concludere, va pian pianino rimpinguandosi: le tenniste molisane in azione, sono adesso una quindicina e più. Tra queste, la Federtennis ha premiato Greta Massarella (Tennis Fontanavecchia) che sarà 4-1 nel 2025, le boianesi Beatrice Paiano e Sarah Iannetta (entrambe 4-2) oltre a Martina Coghi (A.T. Campobasso) che approderà in terza categoria.