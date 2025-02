Terzo settore, il Ministero concede al Molise la proroga degli accordi di programma: al via all’utilizzo di circa 500mila euro del 2022

Terzo Settore: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso alla Regione Molise la proroga degli Accordi di Programma 2022-2024. Si potranno utilizzare quindi risorse per oltre 489mila euro relative all’annualità 2022.

L’argomento è diventato una interrogazione urgente dei consiglieri di minoranza Fanelli, Gravina e Salvatore che hanno chiesto di conoscere se la Regione Molise abbia messo in atto tutti i procedimentiutili ad evitare che i fondi relativi all’annualità 2022 possano andare persi.

“Ben prima che l’interrogazione arrivi in Aula, quindi, – le parole della consigliera regionale delegata Stefania Passarelli – possiamo rassicurare sia i colleghi consiglieri sia tutte le associazioni del Terzo Settore: anche quella dotazione finanziaria – che fa parte di unfinanziamento triennale dell’importo complessivo di 1.359.286 euro -, potrà essere utilizzata persostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale edelle Fondazioni del Terzo Settore.Gli uffici competenti stanno predisponendo il relativo avviso e non appena saranno completate le procedure si potrà procedere per le successive annualità che ammontano a 416.848 euro per il 2023e 453.096 euro per il 2024″.