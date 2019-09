Governo Conte bis, Molise ‘a secco’ per le nomine dei sottosegretari

Nomine dei sottosegretari del Governo Conte Bis: il Molise resta a secco. Nessun esponente politico del Movimento Cinque Stelle e del Pd della ventesima regione figura, infatti, nell’elenco dei 42 sottosegretari che, lunedì 16 settembre, giureranno a Palazzo Chigi.

Di questi 21 appartengono ai pentastellati, 18 sono espressione Dem, 2 invece i rappresentanti di LeU e 1 del Maie (Movimento Associativo Italiani all’Estero).

Nonostante, quindi, il M5S abbia conservato la maggioranza si sottosegretari e viceministri, nessuna nomina è arrivata per il deputato molisano, Antonio Federico, il cui nome era circolato nelle ultime ore nella rosa dei papabili.

Stessa identica cosa anche per il consigliere regionale del PD, Vittorino Facciolla che, più di qualcuno avrebbe voluto in lizza per l’incarico.

Una scelta, che certamente non depone a favore del Molise, il cui peso politico sulla scena nazionale sembra sempre più irrisorio.

Di seguito l’elenco completo di vice ministri e sottosegretari:

Presidenza consiglio dei ministri

Mario Turco (programmazione economica e investimenti)

Andrea Martella (editoria)

Rapporti con il parlamento:

Gianluca Castaldi

Simona Malpezzi

Affari UE:

Laura Agea

Esteri:

Emanuela Del Re VM

Manlio Di Stefano

Marina Sereni VM

Ivan Scalfarotto

Riccardo Merlo

Interni:

Vito Crimi VM

Carlo Sibilia

Matteo Mauri VM

Achille Variati

Giustizia:

Vittorio Ferraresi

Andrea Giorgis

Difesa:

Angelo Tofalo

Giulio Calvisi

Economia:

Laura Castelli VM

Alessio Villarosa

Antonio Misiani VM

Pierpaolo Baretta

Cecilia Guerra

MiSE:

Stefano Buffagni VM

Alessandra Todde

Mirella Liuzzi

Gianpaolo Manzella

Alessia Morani

Politiche agricole:

Giuseppe L’Abbate

Ambiente:

Roberto Morassut

MIT:

Giancarlo Cancelleri VM

Roberto Traversi

Salvatore Margiotta

Lavoro:

Stanislao Di Piazza

Francesca Puglisi

Istruzione:

Lucia Azzolina

Anna Ascani VM

Giuseppe De Cristofaro

Cultura:

Anna Laura Orrico

Lorenza Bonaccorsi

Salute:

Pierpaolo Sileri VM

Sandra Zampa